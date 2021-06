Anexo C: Respuestas del director de Itaipú sobre la reducción de la tarifa generaron debate en la Comisión Nacional

Inicialmente, el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, hizo una breve exposición sobre la tarifa actual, indicando que “obviamente, en cumplimiento a lo estipulado en el Anexo C, la misma podría tener una baja”, a medida que vaya bajando la deuda y como componente de ese mismo factor, se dé la reducción de la tarifa.

Agregó que deben definirse los beneficios que el país recibe de Itaipú, examinar con la ANDE y el gobierno los conceptos contenidos en el Anexo C para definir condiciones de abastecimiento, conceptos técnico-económicos, facturación y contratación de potencia, cronograma de contratación y deudas presentes y futuras. También revisar las regalías y la compensación por cesión de energía, y evaluar los nuevos conceptos para sean incluidos en el costo de la electricidad, como por ejemplo, un fondo para el desarrollo de infraestructura, tanto para Paraguay como Brasil, y plantear el tema de la rentabilidad, ya que actualmente Itaipú no puede generar lucro.

Tras la exposición, Cáceres leyó y respondió cada una de las diez preguntas que le remitió el miembro de esta Comisión Nacional y presidente de la Comisión Especial sobre Hidroeléctricas del Parlasur, Ricardo Canese. Tras finalizar la lectura, el parlasuriano cuestionó varios aspectos de la intervención del director paraguayo de Itaipú.

Tarifa

Se centró en cuatro aspectos de las respuestas ofrecidas por el titular de la binacional, por el lado paraguayo, entre ellos, recordó que desde la Cancillería, al igual que Cáceres, también se indicó que debe bajar la tarifa en el 2023 porque disminuye el costo de la producción. Sobre el punto, Canese señaló que hace diez años el costo del servicio es inferior a la tarifa y que la misma no bajó. Mencionó los denominados “gastos sociales”, que no están en el tratado, y que en muchos casos no sirven para el objetivo de la binacional, tales como “viaductos y puentes para los muchachos”, en alusión a licitaciones en las que fueron beneficiados empresarios allegados o cercanos al gobierno.

Sobre este aspecto, el diputado Justo Zacarías Irún, dijo que estaba de acuerdo con Canese cuando desde el gobierno se habla de bajar tarifa. “Me preocupa que tengamos en la lengua bajar tarifa. Si en el 2023 no hay acuerdo, no hay documento para facturar, pero eso no significa que baja la tarifa. Debemos basarnos en eso si no llegamos a tiempo, en una facturación provisoria hasta que se llegue a un acuerdo”, expresó.

Otras preguntas

Además, Zacarías Irún solicitó al director general paraguayo que también conteste a otras preguntas que le habían remitido desde la Comisión Nacional, a lo que Cáceres señaló que él solo recibió las consultas de Canese. De igual modo, respondió algunas de las cuestiones, así como también el director financiero de Itaipú, Fabián Domínguez, y la directora jurídica ejecutiva, Iris Magnolia Mendoza.

Entre las consultas del diputado Zacarias, Domínguez respondió sobre los beneficios que recibe Paraguay de Itaipú. Mencionó que en royalties, cargas por administración y supervisión para la ANDE, resarcimiento de las cargas de administración y utilidades y cesión de energía, en el 2020 fueron cerca de US$ 600 millones. “La recaudación de impuestos fue de US$ 2.100 millones en 2020, en todo el país, es decir que lo que aporta Itaipú es cerca del 30% de la recaudación de impuestos internos del Paraguay”, destacó.

Agregó que si se miran otros beneficios, están también otras transferencias al Estado paraguayo en bienes y servicios, en el marco de los gastos socioambientales, que en el 2020 orilló los US$ 90 millones, según dijo. “Estamos cerquita de los 700 millones de dólares”, resaltó.