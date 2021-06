Salyn dice que con Alegre no se ganará y apunta a una concertación opositora en 2023

Salyn Buzarquis quien perdió por un porcentaje del 0.8% las elecciones a presidente del PLRA en la jornada del domingo dijo que esta cifra no define absolutamente nada, más que la presidencia del partido. Indicó que si ve la composición del Directorio, el ganador está en minoría.

Por ese motivo, señaló que para las elecciones presidenciales de 2023 no queda otra alternativa que impulsar una amplia concertación para tratar de unificar a la oposición.

Dijo además no tener la menor duda de que Alegre querrá ser el candidato presidencial de 2023 y está en su derecho legítimo pero afirmó que es necesaria una concertación abierta y amplia, haciendo una elección a padrón abierto y no cerrado para determinar quién es el candidato con mejores posibilidades.

Advirtió que sin una alianza de los sectores de oposición, se abrirán dos o tres frentes con otras candidaturas y esto le dará mucha ventaja al Partido Colorado.

En cuanto al motivo de su derrota en la interna, dijo que deben aún tener todos los números para evaluar. Apuntó que hubo departamentos donde perdieron por amplio margen, como Amambay, que al final resultaron decisivos

Indicó que el problema que tuvieron fue la gran dispersión de listas de concejales cada uno con su número, en los distintos distritos, lo que impidió la “votación de punta a punta”.

Consideró que ese pudo ser uno de los motivos de la gran cantidad de votos en blanco, ya que mucha gente solo priorizó las candidaturas locales al municipio y prefirieron votar en blanco para autoridades. Afirmó asimismo que el nuevo sistema de votos electrónico dificultó a mucha gente, por la gran cantidad de candidatos.

Sobre la vinculación con el cartismo que muchos le achacaron a su equipo, indicó que el expresidente Cartes no tenía nada que ver con él. Sobre el vínculo con su aliado el senador Blas Llano, insistió que, en todo caso, ese legislador no era candidato a nada en esta elección y no integraba la lista.

No obstante dijo que fue algo instalado por los medios y parte de la estrategia del discurso de Efraín, así como él señaló claramente que con Alegre no se gana en el 2023, apreciación en la que se mantiene. Puntualizó que él nunca perteneció ni al equipo de Alegre ni al de Llano.

Indicó que de ahora en más hay un gran desafío y se ratificó en que se debe unir a la oposición con una gran concertación para el 2023.