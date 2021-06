Según Buzarquis, a Cartes le conviene que Efraín vuelva a ser candidato

Enrique Salyn Buzarquis, senador liberal que busca despojar de su cargo a Efraín Alegre en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), comentó que a nivel nacional se mantiene el curso normal de las elecciones y aseguró que él será elegido como próximo presidente del partido.

En conversación con ABC se refirió a las expresiones de Efraín Alegre (“Hoy la gente va a decidir entre la gente decente o la mafia”) y dijo que son ideas extremistas e intolerantes.

“Son ideas extremistas, o sea, vos tenés que apoyarle sí o sí para no ser mafioso. Me parece que es muy extremista e intolerante y creo que esa fórmula no le funcionó y no le va a funcionar, por eso no logró ganar ni una sola elección”, señaló.

El senador se había referido a Alegre como “el candidato de la división y la derrota segura” y se mostró seguro de que Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, quiere que Efraín vuelva a ser candidato,

“Yo te aseguro que si Horacio Cartes estará escuchando esta entrevista, estoy segurísimo que él quiere que el candidato vuelva a ser Efraín Alegre. Es el candidato al que siempre le ganaron, entonces yo estoy convencido que acá no hay de otra que unir el partido y crear las condiciones para llegar al Palacio de López. Efraín tuvo su oportunidad, aplicó una fórmula y sigue con la misma línea de siempre que lo único que nos conduce es a la división y a la derrota”, remató Buzarquis.

Consultado sobre la influencia de Cartes en el PLRA, dijo que “no tiene influencia en Salyn Buzarquis” y que no tendrá ninguna con el partido bajo su conducción, mostrándose muy confiado en que él será el nuevo presidente del partido.

En cuánto a cómo está participando el afiliado liberal en estas elecciones, comentó que la jornada se está llevando a cabo con mucha normalidad a nivel nacional, teniendo en cuenta que con la situación de la pandemia no sería fácil.

