El productor debe confiar en las recomendaciones del obtentor

-Termina junio, y los productores están con diferentes cultivos en sus campos, pero ¿qué recomendaría a los productores apuntando a la zafra 2021/2022?

-La soja es de genero “femenino”, y como toda dama elegante y hermosa necesita de buen acompañamiento para poder expresarse al máximo, ella sola no va a ninguna parte. Entonces ella va necesitar de buenas compañías: maíz, trigo, avena, nabo, brachiaria, etc, o sea, cultivos que le tiendan una alfombra roja (abundante cobertura de rastrojos) para que pueda expresarse y brillar.

-¿Agronómicamente cómo se han comportado las variedades Great Seeds en esta campaña 2020/2021?

-En esta zafra las variedades GS 5R 50Rpp y GS 6R 60Rpp no pudieron expresar todo su potencial dado que son variedades para siembras extratemprana, y el clima no acompañó a esas siembras. Pero muchos agricultores que vienen haciendo un buen manejo de sus suelos desde hace tiempo, pudieron sortear la falta de lluvias y llegaron a cosechar 4.700 kilos por hectárea con GS 5R 50 Rpp (Sebald Hann. Pirapey 75).

-¿A qué se refiere cuando dice “siembre primero, coseche primero”?

-El clima de Paraguay permite hacer dos zafras, y el productor necesita herramientas genéticas para poder concretarlas. Necesita una genética que pueda sembrar a fin de agosto/inicio de setiembre, que desarrolle adecuadamente una buena estructura, que esté pronta para cosecha en no más de 120 a 125 días, y que posea un potencial de campo superior a los 4.500 kilos/hectárea. Las semillas Great Seeds GS 5R 50 Rpp tienen esa característica, y utilizándola podrá sembrar a inicios/mediados de enero (2022) un buen maíz.

-¿Por qué cree que hay productores que compran semillas sin certificación (bolsas blancas), sabiendo que no tienen garantía?

-La reserva de semillas es algo natural en todos los productores, está avalada por Ley y lo llevan en el ADN; la comercialización de semillas propias es lo que preocupa, pero en los tiempos de hoy es más que razonable utilizar semillas que tengan una producción, proceso y almacenamiento profesional/diferencial. Estamos en otra era, y quien no se adecua a los cambios pierde oportunidades.

-¿Hay errores de manejo de suelo o elección de variedades que haya notado en los que suelen incurrir algunos productores, y qué deben corregir?

-Cada obtentor (empresa que crea, representa y vende semillas) detalla sugerencias sobre el manejo de su genética, si una genética es sugerida para suelos de mediana fertilidad y es sembrada en un suelo de alta fertilidad seguramente esa genética se va a volcar, y no expresará su potencial. Un error clásico también ocurre con la densidad de plantas establecidas. Si el obtentor recomienda 220.000 plantas por hectárea y el usuario siembra 260.000 plantas por hectárea, también habrá problemas. Solo es hacer las cosas como corresponde.

-Terminó la cosecha de soja en el Chaco, y los rendimientos de la Great Seeds han sido bastante interesantes.

-Asimismo, nuestras variedades son una excelente opción en la franja de las “precoces”, y deben ser consideradas como parte del programa varietal que deberá contemplar también intermedias y tardías. No se puede hacer un programa de siembra que no contemple los tres grupos de precocidades. En el Chaco hay que pensar en promedios de rendimientos, no en qué variedad da los mejores rendimientos y esa sembrar.

-Nos comentó que trabajó muchos años en el Chaco argentino y conoce sobre el comportamiento de la soja en ese tipo de ambientes. ¿Qué nos puede decir?

-El Chaco es una enorme llanura que se inicia al norte de la provincia de Córdoba, Argentina, atraviesa Paraguay y termina en Bolivia. He trabajado desarrollando variedades y prácticas de manejo de suelos y cultivos durante más de 30 años y he tenido la oportunidad de gerenciar estancias ganadero/agrícolas de enorme envergadura. Conozco bastante de esta región y puedo decir claramente lo siguiente: es una Región Ganadera con serias limitaciones para la agricultura, con esto no quiero decir que no se pueda hacer agricultura ahí, se puede pero hay que saber cómo. Cuando llegué a Paraguay en 2005 lo primero que pregunté fue “por qué no se hace soja en el Chaco...”.