Desconocidos intentaron atentar contra la intendenta de Nueva Colombia

Desconocidos intentaron atentar contra la intendenta de Nueva Colombia, Lida Rosa Escobar (PLRA), la madrugada de este viernes. Ingresaron a su vivienda con el objetivo de acabar con su vida, pero fueron repelidos por el padre de la jefa comunal, que efectuó un disparo contra los atacantes. “Querían matarme, me quieren sacar del paso; algo pasó acá”, afirmó. Si bien no quiso responsabilizar a ningún sector o persona, indicó que dejaría el ámbito de la política tras este episodio. “Quiero retirarme de la política; no quiero saber más nada”, expresó.