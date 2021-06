Hacen lugar a amparo y ordenan vacunar a afectados con Síndrome de Down del país

El juez penal de sentencia de la capital N° 21, Darío Javier Báez, hizo lugar hoy a la acción de amparo constitucional que promovió la Asociación Síndrome de Down del Paraguay (ASIDOWN) contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y le emplazó para que en el término de 5 días aplique las vacunas contra el Covid 19. La vacunación obligatoria se extiende no solo a los miembros de la asociación, sino a todas las personas del país con Síndrome de Down, mayores de 18 años, que manifiesten su intención de inocularse.