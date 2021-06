Funcionarias de la Dinac, sobreseídas

Se trata de Shirley Elizabeth Delvalle Enciso y Rosa Carolina Miranda Argüello, funcionarias de Protocolo, quienes fueron beneficiadas con el sobreseimiento definitivo.

El abogado Rodrigo Yódice explicó que la única participación de las mismas fue en la recepción del astro del fútbol a su llegada al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y nada más.

“Por una cuestión de gentileza o cortesía, normalmente arriman los documentos migratorio al box de migraciones para que los pasajeros no tengan que salir del vip y en el caso, ellas hicieron eso con relación al pasaporte de Ronaldinho y el hermano, pero lógicamente ellas no utilizan los documentos ni mucho menos son las que producen, usan o tienen conocimiento de la autenticidad o no de los documentos”, explicó Yódice.

La Fiscalía había solicitado sobreseimiento provisorio para ambas, pero la defensa se opuso a que las funcionarias sigan vinculadas al proceso, postura que fue aceptada por el juzgado.

“Durante un año estas personas estuvieron imputadas. Durante un año no se hizo una sóla diligencia. Y a pesar de no hacerse ni una sóla diligencia pidieron el sobresimiento provisional, por supuesto nos opusimos y fundamentamos nuestro pedido de sobreseimiento definitivo en la no participación de las mismas en la comisión del supuesto uso de documentos públicos de contenido falso. Tres agentes fiscales, un año de investigación y ni una sóla diligencia hicieron. Una verdadera verguenza”, acotó Yódice.

“Resulta claramente imposible sostener que el accionar de estas dos procesadas pueda estar ligado a un esquema de falsificación y utilización de pasaporte falso, de donde extender más este proceso con diligencias ya realizadas y otras que claramente ya resultan impertinente y dilatorias para el caso en cuestión, merecen el dictado de sobreseimiento definitivo (...)”, concluyó el magistrado Amarilla.