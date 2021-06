ANDE sigue en primer lugar del ranking de mayores aportantes de la SET

El ranking fue presentado en una conferencia de prensa virtual por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y el viceministro de Tributación, Óscar Orué; quienes valoraron los pagos realizados por las empresas dentro de una complicada situación económica por la pandemia del covid-19. También participaron de la presentación empresarios de diversos sectores económicos que fueron invitados por la SET.

Orué dio a conocer cuatro listas compuestas por diez empresas cada una, de las 500 que forman parte del listado total a ser divulgado posteriormente a través de la página web de la administración fiscal.

El primer ranking corresponde a todos los impuestos pagados el año pasado, la segunda lista en concepto de impuesto a la renta empresarial (IRE), la tercera en impuestos al consumo (IVA e ISC) y la cuarta lo referente al impuesto a los dividendos y utilidades (IDU), que entró en vigencia con la nueva ley de modernización.

La primera lista que corresponde a todos los impuestos la encabeza la ANDE con un pago de G. 407.807 millones (US$ 60,8 millones al cambio vigente); le sigue Tabacalera del Este S.A (propiedad del expresidente Horacio Cartes), con G. 242.106 millones (US$ 36,1 millones); luego está el Banco Itaú con G. 201.577 millones (US$ 30 millones), por citar las primeras tres.

En la segunda lista, que se refiere al impuesto a la renta empresarial (IRE-IDU), que se abona sobre las ganancias obtenidas, se encuentra en primer lugar el Banco Itaú, con G. 85.787 millones (US$ 12,8 millones); le sigue Cervepar, con G. 76.756 millones (US$ 11,4 millones) y luego el Banco Nacional de Fomento (BNF), con G. 63.027 millones (US$ 9,4 millones).

En cuanto a la tercera lista incluye al impuesto al consumo (IVA e ISC), un tributo que en realidad lo paga el consumidor final, el ranking lo encabeza la ANDE, con G. 368.531 millones (US$ 55 millones); luego está Tabacalera del Este (Tabesa), con G. 226.621 millones (US$ 33,8 millones); y en tercer lugar el Banco Visión, con G. 121.102 millones (US$ 18 millones).

Los pagos en concepto de IDU, que se abona al distribuirse las utilidades, está en la cuarta lista y hace referencia a sectores (sin nombre) que en las tres primeras ubicaciones aparecen inversores extranjeros con aportes de G. 59.833 millones (US$ 8,9 millones), G. 45.333 millones (US$ 6,7 millones) y G. 45.293 millones (US$ 6,7 millones), respectivamente.

De acuerdo con los datos de la SET, el aporte de los 500 contribuyentes disminuyó atendiendo el impacto que tuvo la pandemia y la implementación del IDU que se disgregó del IRE con la nueva ley. En ese sentido, en 2019 estas firmas abonaron más de G. 7 billones (US$ 1.051 millones al cambio actual) y el año pasado aportaron G. G. 6,1 billones (US$ 918,1 millones), lo que implica una baja de 12,7%.

La SET también destaca que el porcentaje de contribución de los 500 mayores aportantes en la recaudación de 2020 representa 42,9%; y que según la categoría los 500 están compuestos por 335 grandes contribuyentes, 89 medianos contribuyentes y 76 pequeños contribuyentes.