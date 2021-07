Ejecutivo plantea al Senado nueva deuda de US$ 780 millones para Salud, ANDE y MOPC

En entrevista al finalizar la sesión extraordinaria de hoy, el presidente del Senado dijo sorpresivamente que el Poder Ejecutivo había solicitado una ampliación presupuestaria para Salud de US$ 230 millones, para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) “cerca de US$ 300 millones” y para Obras Públicas, “un poco más de US$ 250 millones”.

Consultado sobre los detalles, dijo no tener los datos a mano, pero confirmó que se trata de un nuevo endeudamiento para el país.

Señaló que para el caso de Obras Públicas la ampliación presupuestaria se destinaría a proseguir con las obras de infraestructura en marcha, especialmente en el departamento Central y en la Capital, porque se había previsto su financiación en un 50% y ahora se solicitaba el monto restante.

Salomón dijo que evidentemente el pedido del Ejecutivo generará un amplio debate, ya que es sabido que algunas bancadas están en desacuerdo total con nuevos endeudamientos para nuestro país.

Apuntó que posiblemente, el pedido para Salud pueda correr sin tantos cuestionamientos pero lo del MOPC y la ANDE “va a generar un amplio debate”.

En cuanto al destino de los fondos solicitados para Salud, Salomón dijo que será para continuar con los distintos programas de Pytyvo así como también el tema de las plantas de oxígeno y la compra de más insumos “porque evidentemente la lucha contra el covid se va a prolongar por un tiempo bastante importante todavía”. También mencionó a IPS para continuar la ayuda que está dando.

Ante la solicitud de copias de los proyectos de pedido de ampliación, que no tuvieron entrada oficial en la sesión de ayer, el presidente Salomón dijo que mañana los pondría a disposición de la prensa.

Consultado sobre la prórroga de la vigencia de la ley de emergencia y las críticas al Ejecutivo por demorarse, Salomón dijo que lastimosamente se trató de un olvido.

Recordó que el ministro de Hacienda Óscar Llamosas estuvo el martes en una sesión virtual con las comisiones de Salud y de Presupuesto y, sin embargo, el mismo incurrió también en este olvido. Indicó que “felizmente estamos solucionando ahora y estamos desde hoy mismo habilitando a que el ejecutivo tenga de nuevo una herramienta en la lucha contra el Covid”.

