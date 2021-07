Senado sanciona prórroga de estado de emergencia ante irresponsabilidad del Ejecutivo

La iniciativa fue analizada de urgencia este medio día por la Cámara Alta tras el informe de Gestión del Poder Ejecutivo. La prórroga tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el miércoles último y se temía que ampliación no se sancione y promulgue a tiempo, poniendo en riesgo el sistema financiero en curso.

Desirée Massi (PDP) sostuvo que la situación irresponsable demuestra que el Gobierno está totalmente “aplazado” en el manejo de la pandemia. Reclamó al Poder Ejecutivo y a los Ministerio de Hacienda y de Salud Publica el haber enviado tardíamente el pedido de prorrogar la situación de emergencia. “No podemos seguir niñerando”, manifestó la legisladora al recalcar que de esta ley dependen licitaciones en curso, vitales para el sistema de salud.

Agregó que en reiteradas ocasiones pidió a los titulares de dichas carteras estatales remitir la prórroga, pero nunca le hicieron caso. Dijo que incluso tuvo que llamar al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), para pedirle que aprueben la media sanción el miércoles.

“Lastimosamente nosotros tenemos que andar detrás de esto”, dijo a su turno Antonio Barrios (ANR, cartista), titular de la Comisión de Salud del Senado. También subrayó que de esta ley depende que los insumos médicos se adquieran más rápido.

El senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA, FNI) dijo que este análisis tardío demuestra el pésimo manejo de la pandemia del Gobierno. Carlos FIlizzola (FG) sostuvo que el Ejecutivo tampoco cumplió el requisito de rendir cuentas sobre el uso de los fondos de emergencia, tal como establece la norma, pese a los graves hechos de corrupción ocurridos.

Lea más: Senado convoca a sesión extraordinaria para prorrogar vigencia de la Ley de emergencia que el Ejecutivo olvidó

Corrupción privada y “empresas avivadas”

Amado Florentín (PLRA, FNI), titular de la comisión bicameral de control de fondos de emergencia, dijo que no solo existen anomalías en la rendición de cuentas del sector público, sino también del sector privado como las empresas “avivadas” que tomaban subsidios de trabajadores pero obligaban a trabajar a empleados que declaraban cesantes.

Florentín también repudió el presunto fraude en la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González (ANR, cartista), con el manejo del fondo de US$ 1 millón ante la Emergencia. En este punto cuestionó que la Fiscalía no actúe de oficio.

Esperanza Martínez (FG), titular de la Comisión de Hacienda, dijo que era una falta de respeto del Ejecutivo y de Hacienda, remitir a ultima hora este pedido de ampliación de vigencia. “Seguro que el presidente con su ineficiencia e irresponsabilidad ni siquiera va a promulgar la ley hoy. En varias oportunidades le reclamamos que envíe el pedido de prórroga”, dijo. " Es una perla más de su collar de irresponsabilidades. Que siga leyendo la Biblia”, remató.

Juan Darío Monges (ANR, excartista), dijo que esto demuestra que el Congreso es el “Muro de los Lamentos” de la gente y que tienen que andar salvando la situación una vez más. Pidió al mandatario “sacudirse” y sacudir a sus ministros.

Puro ruido no se hagan los “héroes”, dice Calé

“No nos pongamos capas de superhéroes”, dijo por su parte el senador oficialista Juan Carlos Galaverna (ANR, Añetete). El parlamentario cuestionó a los senadores opositores por sus discursos de “super-sacrificio” a los que calificó de simple ruido. “Estamos cumpliendo con nuestra obligación”, en alusión al tratamiento de urgencia. Repudió que sus colegas busquen mostrarse como “héroes en una injusta batalla para servir a la ciudadanía”. “Lejos estamos de eso. No creo que sea mucho sacrificio sentarnos frente a un aparato y hacer lo que hay que hacer”, aseveró.

Martín Arévalo (ANR, Añetete), exprecandidato a intendente de Asunción, dijo que la situación es una muestra más del manejo irresponsable del Gobierno en la pandemia.

Jorge Querey (FG), dijo que existen numerosas “medias verdades” en el manejo discrecional del dinero aprobado por la emergencia. “Técnicamente hablando no existe un plan estratégico”, dijo al señalar que todo está hecho para manejar discrecionalmente el dinero. Calificó de mentirosos compulsivos al mandatario y al ministro de Hacienda al señalar que las leyes de “Gasto Cero” no se cumplen y que existen fondos no ejecutados. Recalcó que el Gobierno priorizó pedidos de créditos millonarios para las vialeras y la ANDE antes que a Salud. “A los amigos vialeros no se les toca”, lamentó.

La convocatoria del Senado se previó para las 11:00 a fin de analizar y sancionar el proyecto “Que amplía la vigencia de los artículos 1°, 6º, 10º,11°, 12°, 42°, 43°,44° y 45° de la Ley N° 6524/20 Que Declara Estado de Emergencia Paraguay ante la pandemia declarada por la OMS a causa del Covid-19”.