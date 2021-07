Entidades públicas piden a Hacienda que amplíe el gasto por US$ 121,2 millones

Los datos preliminares de la cartera indican que hasta el 30 de junio último, fecha tope para la presentación de las solicitudes ante esa entidad, se entregaron pedidos para ampliar el gasto público a ser cubiertos con las diferentes fuentes de financiamiento que dispone el Estado.

Lea más: Ejecutivo promulga ley del PGN 2021, que asciende a G. 92,2 billones

El Ejecutivo, a través de Hacienda, tiene plazo hasta el 30 del presente mes para remitir las ampliaciones al Congreso para su estudio, aunque el ministro Óscar Llamosas adelantó que no van a considerar los que se financian con recursos genuinos, como sucedió el año pasado; en tanto que los préstamos que quedaron sin ser programados y los recursos institucionales, serían analizados detenidamente para ver si corresponde.

Financiamiento de los gastos

Con recursos del Tesoro, ingresado principalmente por la vía de la recaudación tributaria, se pidió financiar un total de G. 246.199 millones (US$ 36,7 millones); con recursos provenientes de préstamos o nuevo endeudamiento, por G. 543.438 millones (US$ 81,1 millones); y con recursos institucionales, que generan las entidades con el servicio que prestan, unos G. 22.570 millones (US$ 3,3 millones).

Dentro del paquete financiado con crédito público está incluido el pedido de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que en el mes de abril ya se puso a consideración del Congreso. Según Hacienda, del contrato de US$ 250 millones que se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, para este año se programó US$ 77 millones.

Lea más: Presupuesto aumentó unos US$ 300 millones en el primer semestre

Este préstamo fue mencionado la semana pasada por el presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR-Añetete) como parte de un nuevo paquete que incluye también al Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que implica un endeudamiento por US$ 780 millones.

Llamosas, sin embargo, descartó que desde el Ejecutivo se haya solicitado una ampliación presupuestaria que implique un nuevo endeudamiento por el referido monto y aseguró que el único pedido efectuado ya en abril es la que corresponde la ANDE, no así de Salud ni del MOPC.

Explicó que este préstamo no impacta en el cálculo del déficit fiscal porque es una entidad descentralizada y como tal paga el servicio de la deuda, por lo que insistió en que el endeudamiento es la última opción que se manejará en la administración central, en caso de necesidad para cubrir gastos prioritarios.

Presupuesto del año pasado

En 2020 el presupuesto aumentó G. 13,9 billones (US$ 2.190 millones al cambio presupuestario de ese ejercicio), lo que equivale a 16,1% más, llegando a los G. 100,3 billones (US$ 15.716 millones) por los préstamos de emergencia sanitaria para hacer frente a la pandemia por covid-19, aunque finalmente la ejecución estuvo por debajo de ese monto.

Lea más: Anteproyectos de PGN 2022 no deberán incluir aumentos, pero sí bonificaciones

El presupuesto inicial 2021 asciende a G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones, pero hasta el primer semestre del año fue aumentando y se situó en un total de G. 94,3 billones (US$ 13.310 millones). En ese periodo el gasto se incrementó en más de G. 2,1 billones (US$ 300 millones), en tanto la ejecución en el referido periodo asciende a G. 27,4 billones (US$ 3.867 millones), equivalente al 29%, según datos oficiales.