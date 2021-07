Siete años del secuestro de Edelio Morínigo

“El día del secuestro nos cambió totalmente nuestra vida, nunca más tuvimos normalidad porque estamos en incertidumbre, en la espera, esa angustia nunca para. Pido perdón si es que yo fallé con los secuestradores en algo, que me perdonen y que me digan por lo menos dónde enterraron los restos de mi hijo si es que ya murió. Necesito saber qué pasó de él”, dijo una vez más doña Obdulia Florenciano.

Agregó que con el secuestro de Jorge Manuel Ríos se le abrieron muchas heridas y que se pone en el lugar de la madre del joven esteño para acercarle su solidaridad y fuerzas, aunque aclaró que esa madre por lo menos le puede dar una digna sepultura a su hijo, mientras que ella sigue sin saber si los restos de Edelio fueron devorados por algún animal en el monte.

“Yo siento mucho y en carne propia lo que está viviendo esa madre que recibió el cuerpo de su hijo en esa forma, pero ella por lo menos le va a dar una digna sepultura, como todos los cristianos tenemos el derecho, pero yo sigo sin saber qué pasó con mi hijo, no sé si sus huesos fueron devorados por algún animal en el monte, esa incertidumbre no le deseo a nadie. Eso es algo que día a día me está matando”, dijo en un cerrado guaraní y visiblemente dolida doña Obdulia.

Agregó que cuando ve la foto de su hijo, todas las mañanas, ve la vida truncada, la vida al lado de su familia que dejaron atrás los secuestradores. Pidió perdón a los criminales y dijo que si ella falló que por favor la perdonen por clemencia y que le digan dónde está su hijo o le dejen una carta para saber dónde están sus restos para poder cerrar ya este círculo de sufrimiento que se ha prolongado por siete años.

Depende netamente de los criminales

Por su parte, el general de Brigada Félix Díaz, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), llegó hasta la casa de la familia Morínigo Florenciano en Arroyito, departamento de Concepción, para participar de la misa en honor a los siete años de secuestro de Edelio. Allí dijo que siguen en la búsqueda y que tienen las esperanzas de encontrar al agente policial con vida.

“Nosotros siempre estamos abocados a la búsqueda en una situación de esta naturaleza, de un hecho criminal como esto. Depende muchas veces neta y exclusivamente de los criminales, pero seguimos teniendo la esperanza de encontrarlo con vida”, dijo el general Díaz como en tono de resignación, pues en toda la historia criminal de la industria del secuestro en nuestro país nunca se logró rescatar a una sola víctima.

Agregó que se están realizando los trabajos integrados con las autoridades del Brasil, pues aparentemente los grupos criminales ampliaron su territorio. “Hubo allanamientos, se ha identificado al grupo criminal, los trabajos siguen, incluso con nuestros pares del Brasil. Nosotros seguimos operativos en Concepción, San Pedro y Amambay. No me consta que estén unidos estos tres grupos armados que operan en la zona Norte”, puntualizó el general Félix Díaz.

Edelio Morínigo fue secuestrado el 5 de julio de 2014 por el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y desde entonces sus padres no tienen descanso, pues nada se sabe de su paradero.