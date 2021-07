Diez firmas compiten por el contrato de construcción de la subestación Valenzuela

La ANDE recibió las ofertas económicas para la Licitación Pública Internacional ANDE-Fonplata N° 1561/20, para la construcción de una Subestación en 500 kV y líneas de transmisión en la localidad de Valenzuela, departamento de Cordillera, que demandará una inversión estimada de US$ 103 millones.

Las cinco firmas que presentaron sus ofertas económicas para el Lote 1 (con un estimativo de inversión de US$ 95.830.888), que consiste en la construcción de la Subestación Valenzuela de 500 kV y de las Líneas de Seccionamiento en 500 y 220 kV, fueron el Consorcio San José (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (SACEEM) - Concret Mix S.A. - Ingener S.A.) por US$ 42.017.890,96 más G. 249.038.320.328 y el Consorcio CIE - TESA (CIE S.A. - Tecno Electric S.A.) por US$ 45.040.248,09 más G. 230.307.925.160.

También se presentó el Consorcio Siemens - Rieder – Valenzuela 500 kV (Siemens Energy S.A.C. - Rieder & Cía. S.A.C.I.) por US$ 24.349.270,88 más G. 270.079.447.100; el Consorcio KPTL – TE (Kalpataru Power Transmission Limitada – Tecnoedil S.A.) por US$ 53.661.637,89 más G. 149.926.946.232, y el Consorcio Tocsa – Cobra (Tocsa S.A. - Cobra Brasil Servicios, Comunicaciones y Energía S.A.), por US$ 47.162.007,26 más G. 229.353.250.351.

Para el Lote 2 (con un estimativo de inversión de US$ 7.169.112), que prevé la construcción de la Subestación San José de los Arroyos 66/23 kV y de la Línea de 66 kV Valenzuela - San José de los Arroyos, se presentaron nueve firmas y consorcios. Entre ellas, Benito Roggio e Hijos S.A., con una oferta de US$ 2.414.413,32 más G. 28.665.442.931; Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. – T & C S.A., por US$ 2.417.428,98 más G. 28.192.469.880, y el Consorcio San José (14 de Julio S.A. - Tecnoplus Ingeniería S.A.), por US$ 2.238.206,97 más G. 27.000.962.296.

También ofertó el Consorcio San José (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A. (SACEEM) - Concret Mix S.A. - Ingener S.A.) por US$ 2.350.864,71 más G. 25.874.570.720 y el Consorcio Eléctrico (Caldetec Ingeniería S.R.L - Cotepa S.A. - Ingelco S.R.L.), por US$ 2.312.125,00 más G. 25.487.029.814.

El Consorcio CIE - TESA presentó oferta también para el Lote 2, por US$ 2.450.720,60 más G. 24.446.245.030; el Consorcio KPTL – TE, por US$ 3.134.634,63 más G. 25.823.073.706; el Consorcio Tocsa – Cobra, por US$ 2.696.802,65 más G. 27.031.432.783 y el Consorcio Barrail y Asociados (Barrail Hnos. S.A. de Construcciones – Codeler S.A.), por US$ 2.889.746,25 más G. 30.515.714.783.

Detalles

Esta licitación, financiada a través del préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo Fonplata, contempla la construcción de un patio de 500 kV y de dos posiciones para el seccionamiento de la Línea de Transmisión de 500 kV Ayolas - Villa Hayes; además del montaje de dos bancos de transformadores de 500/220/23 kV, de 600 MVA cada uno y un patio de 220 kV, con dos posiciones de llegada de transformador de 500/220 kV, seis posiciones de línea de transmisión de 220 kV para el seccionamiento de la Línea de Transmisión 220 kV Cnel. Oviedo - San Lorenzo (Circuito I) y Cnel. Oviedo - Guarambaré (Circuitos II y III), así como el montaje de un banco transformador de 220/66kV, de 75 MVA y un transformador 220/23kV - 41,67 MVA.

También, se prevé la construcción de un patio de 66 kV, incluyendo una posición de transformador y una posición de línea de transmisión de 66 kV, así como la construcción de la línea de transmisión aérea 220 kV doble terna (30km), 550 MVA por terna para la interconexión de la Subestación Valenzuela a las líneas de transmisión (LT 220 kV Cnel. Oviedo - San Lorenzo (Circuito I) y Cnel. Oviedo - Guarambaré (Circuitos II y III).

De igual manera, se tiene proyectada la construcción de la Subestación San José de los Arroyos en 66 kV, con un transformador de 66/23 kV de 50 MVA y celdas MetalClad respectivamente y la construcción de la línea de transmisión en 66 kV Valenzuela - San José de los Arroyos, en un tramo de aproximadamente 30 km de longitud, además de la construcción de cuatro líneas de distribución en 23 kV desde la Subestación San José de los Arroyos.

