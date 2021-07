Dirigentes del CNI ya recibieron G. 37.882 millones, según el MAG

Los dirigentes de la CNI y ACIP afirman que el Gobierno no cumplió con ellos, razón por la cual exigen la inmediata instalación de una mesa de diálogo interinstitucional con representantes de los Poderes del Estado para revisar todos los puntos del acuerdo firmado en octubre del año pasado, de lo contrario volverán a su molestosas manifestaciones con piquetes en las arterias del microcentro de Asunción.

Ni un guaraní

Acorde con la declaración de uno de sus líderes, ninguna de las organizaciones productivas de la CNI y ACIP recibieron fondos del MAG luego de aprobarse la ley N° 6669/2020, en diciembre del año pasado. “Ni un guaraní partido por la mitad recibimos en siete meses”, expresaron.

Consultado al respecto, el MAG informó que la mayoría de las organizaciones del grupo de la CNI y ACIP ya recibieron sus transferencias para proyectos productivos, aunque hay dos pendientes por problemas de ellos, dificultad que es ajena a la cartera de Estado”, respondió el ministro de Agricultura, Ing. Agr. Santiago Bertoni.

Estimó que hasta la fecha el conglomerado de organizaciones campesinas ya recibieron transferencias por más de 37.882 millones, si se consideran desde 2016, pero si se contempla desde diciembre del año pasado, unos G. 3.217 millones, para el desarrollo de proyectos productivos.

Según la explicación del MAG, la disconformidad de los campesinos sería porque las transferencias que están recibiendo no es en la forma “efectiva” como pretenden, sino como parte de proyectos productivos, lo que no les “satisface”, porque aparentemente no tendrían intereses productivos sino políticos.

“Desde el MAG lo que se busca es cumplir con todo lo establecido en las disposiciones para preservar el buen uso de los recursos”, expresó Bertoni.

El acuerdo que habían firmado en noviembre pasado el presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, y el entonces ministro del Interior, Euclides Acevedo, con los dirigentes de la Unidad Campesina Indígena y Popular, integrada por la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), Belarmino Balbuena y Jorge Galeano, entre otros, en fecha 15 de octubre del 2020, tenía 10 puntos.

En uno de los ítems, el acuerdo establecía el compromiso del Poder Ejecutivo a ejecutar los US$ 25.000.000 más US$ 5.000.000 que ya se encontraban presupuestados en el MAG, totalizando US$ 30.000.000, de acuerdo a los planes de producción elaborados conjuntamente por la citada cartera y las organizaciones campesinas e indígenas firmantes, a ser ejecutados en el año 2020.

A finales de noviembre los de la CNI y ACIP bloquearon con piquetes el microcentro de Asunción, forzando la sanción y promulgación de la Ley Nº 6669/2020, con la que se autorizó a financiar con créditos y bonos unos US$ 25 millones que era para obras públicas, para ser repartidos a los campesinos como subsidios.