En un abrir y cerrar de ojos le robaron su moto, otra vez

La víctima es César Damián Cabrera Páez, de 46 años, de profesión carpintero, quien alrededor de las 21:00 del domingo había retornado del supermercado. En su domicilio, ubicado entre 31 Proyectadas y Antequera del barrio Santa Ana tardó aproximadamente 5 minutos y cuando salió nuevamente, como para ir a la casa de su hijo, ya no encontró su moto.

“Eso lo que se llama en un abrir y cerrar de ojo. Iba a salir otra vez, por eso dejé afuera. Me fui un rato al Stock, me fui a mi casa, dejé un ratito porque entré al baño y después me quedé sentado un ratito. Al salir otra vez, vi que ya no estaba más la moto”, manifestó César Cabrera a ABC.

Agregó posteriormente que “ellos (por los delincuentes) no necesitan luego mucho tiempo para llevar, en minutos y encima se veían huellas de que llevaron por la vereda, ni hicieron arrancar la moto”.

La policía de la comisaría 21 Asunción, tras tener conocimiento del caso inició la búsqueda del biciclo por la zona y, llamativamente, la moto fue hallada esta mañana a tan solo tres cuadras más abajo de donde fue levantada.

Así, los uniformados en patrullera llegaron hasta las calles 32 Proyectadas y Parapití, donde está la casa de Verónica Ruíz, quien indicó a los policías que su sobrino de nombre Guillermo Abraham Ramírez Cándia (22), alias “Nene malo”, llevó la moto hasta su casa.

Los agentes lograron recuperar la motocicleta Taiga Omega 200 negra, con patente 744 BDA, pero no dieron con el supuesto autor del hurto.

Lastimosamente, el biciclo ya no estaba completo, pues le faltaban el tablero, las dos ruedas, la batería, algunos faros, piezas de plástico, carburador, espejos laterales que aparentemente fueron reducidos ya en pocas horas.

“Hay mucha inseguridad, por todos lados, impresionante es. El tema de la droga es lo que le funde”, reflexionó Cabrera.

Es la cuarta vez que le roban una motocicleta, en las otras tres ocasiones, según recordó Cabrera, ya no pudo recuperarlas y que esta es la primera vez en la que se pudo recuperar un biciclo de su propiedad, pese a que ya no estaba entera, pues el autor del hurto ya le había quitado varias piezas.

En un momento dado Cabrera ironizó en que “si la policía tardaba hasta el mediodía, ni los cables ya iba a encontrar más”.