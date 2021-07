Expectativa y emoción en la previa a la inmunidad

No caben dudas de que la esperanza volvió a sentirse en la sociedad paraguaya este lunes, cuando de a miles, los trabajadores priorizados se llegaron hasta los vacunatorios habilitados, con la alegría de recibir por fin, la esperada dosis contra el coronavirus.

Luego de un largo año y medio en el que parecía que la luz al final del túnel no se vería, la pandemia parece estar llegando a un momento de apertura y libertad también para la sociedad paraguaya.

Desde la madrugada de este lunes los priorizados aguardan en las puertas de los vacunatorios sin tener en cuenta el cansancio, preparados para aguantar de pie todo lo que sea necesario, con tal de volver a casa con la tranquilidad de estar inmunizados.

Filas largas pero ágiles

El Sanatorio Británico está inoculando desde la primera hora de esta mañana a los trabajadores esenciales. En este centro médico, nuestro equipo periodístico observó a bomberos voluntarios, docentes y funcionarios del Poder Judicial, recibiendo sus dosis con bastante agilidad, si bien la fila es larga.

La doctora Alicia Guanes, coordinadora de las brigadas de vacunación de este sanatorio, contó que continuarán atendiendo a la comunidad las 24 horas del día, y que el personal de enfermería estará a cargo de la vacunación.

Un poco más de 300 personas ya se habían inmunizado pasadas las 10:30 de la mañana en este sanatorio, en el que aplican dosis de Pfizer y Moderna.

Mayores de 35 pueden ir desde esta medianoche

En el caso de las personas de 35 años en adelante que no son consideradas trabajadoras esenciales, pueden comenzar a venir al Sanatorio Británico desde las 00.00 del martes, dependiendo de su terminación de cédula. En este caso podrán acercarse quienes tengan cédulas con terminación 0 y 1. La doctora Guanes aclaró que toda esta noche aún se utilizará para trabajadores esenciales, y se les seguirá vacunando hasta que termine la fila de personas que estén esperando en la noche.

El Sanatorio Británico está ubicado sobre las calles Parapiti y Primera, e indefectiblemente se debe tener en cuenta el número de cédula para ser inmunizado en este lugar desde mañana.

Cuidan tránsito en exAratiri

Desde el Autódromo del ex Aratiri (Rubén Dumot) nuestro equipo periodístico reportó que la Policía está coordinando que los vehículos vayan acercándose en grupos pequeños, porque de lo contrario, obstaculizan el tránsito. La entrada del Autódromo ex Aratiri puede llegar a presentar ciertos obstáculos en cuanto al tránsito si no se cuidan esos aspectos, pues esta calle tiene solamente dos carriles y se tranca cada vez que forman fila. La Policía va soltando la fila de a poco y la fila de autos da vuelta a todo el autónomo.

Al llegar por fin al portón luego de tanta espera, la gente experimenta alivio y optimismo. La PMT de la ciudad de Capiatá también está colaborando con la organización del tránsito.

En el lugar observamos a familias completas que vinieron en busca de las vacunas, que mostraban alegría y expectativa por ser atendidas por las enfermeras.

Tanto el vacunatorio del Sanatorio Británico como el del Autónomo exAratiri funcionarán durante las 24 horas del día.