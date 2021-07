Vence plazo para devolver subsidio de frontera

Hacienda espera recuperar en esta semana los fondos y para el efecto había notificado a cerca de 290 personas, luego de realizar el segundo desembolso del subsidio de frontera a fines del mes de junio.

La información manejada en la cartera indica que tras vencer el plazo establecido, se remitirán a la Dirección Anticorrupción los antecedentes de aquellas personas que no depositaron el dinero en la cuenta del Tesoro.

Dirección Anticorrupción

La referida dependencia de Hacienda es la que se encarga de presentar posteriormente la denuncia ante el Ministerio Público, tal como lo hizo en casos anteriores cuando se detectaron cobros irregulares del subsidio Pytyvo.

Hacienda ya acreditó cuatro pagos para el sector formal, en abril desembolsó dos y en junio otros dos, en total G. 2.190.000 cada uno. Para el sector informal, dos pagos establecidos de G. 500.000 cada uno.

Al sector formal aún le queda por cobrar otros dos pagos de un total de G. 2.190.000, ya que la Ley N° 6720/2021, que otorga el subsidio de frontera, autoriza hasta seis pagos (cada pago equivale al 50% del salario mínimo).

La referida ley otorga la ayuda estatal a comerciantes y trabajadores, formales e informales, de las ciudades de frontera con Argentina: Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.

Fin de julio o inicio de agosto

Según se había adelantado la idea cerrar este programa pagando a fines de julio o inicio de agosto los dos pagos restantes.

El Tesoro todavía dispone de un presupuesto de más de US$ 4 millones, teniendo en cuenta que de un total de US$ 9 millones inicialmente contemplados se ejecutaron US$ 4,9 millones entre abril y junio para cumplir con los formales e informales.