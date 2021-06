Pytyvo de frontera, entre desilusión y sospechas de un nuevo negociado

“Estamos muy desilusionados con el Gobierno, con la forma en que maneja, cómo se enriquece y lleva agua a su molino. No me consta, pero podemos presumir que todo se hizo para embolsillarse dinero público y quedarse con la plata”, señaló Sergio Ferreira, directivo de la Asociación de Comerciantes de Encarnación, organización que inicialmente ideó y propuso el proyecto del subsidio fronterizo al Ministerio de Hacienda.

Hace casi dos meses, cuando se habilitó la primera vez esta “ayuda”, se le llegó a desembolsar a gente que tiene empresas, con respaldo económico. “Yo no sé económicamente cómo están estas personas, porque esta pandemia golpeó a todos. Pero nosotros no reclamamos por ellas, lo que reclamamos es que a mucha gente que necesita y que cumple todos los requisitos no le llegó la ayuda”, dijo.

Según lo indicado, debido a esas experiencias los afectados no tienen claro cuáles son los criterios empleados por el Gobierno al ejecutar el programa. “Nos pusieron unos parámetros que se tienen que respetar a la hora de inscribirse los posibles beneficiarios, pero no sabemos cuáles fueron los que ellos (MH) utilizaron para que esta gente pueda acceder al beneficio”, subrayó.

Otro cuestionamiento que hacen los comerciantes es que la segunda vez del llamado se incluyó a algunas personas que habían quedado fuera, pero éstas ya solamente recibieron el tercer y cuarto pagos, no así el primero y segundo. “Se entiende que si son nuevos beneficiarios tienen que recibir también el primero y el segundo “, afirmó.

Respecto a los que debían devolver el dinero cobrado, algunos lo hicieron, otros no. Hay gente a la que se le acreditó, pero se le bloqueó la cuenta. A algunas personas se les acreditó G. 2.190.000 y retiraron 200.000 o 500.000 y luego se les bloqueó y quedó el saldo sin poder retirar. “La pregunta es dónde fue a parar ese dinero que se devolvió, o se bloqueó”, puntualizó.

La sensación que queda del programa “Pyytyvö” es que se hizo todo mal en forma deliberada para desviar fondos, es lo que piensan en el gremio de comerciantes. “Todo se hizo mal, una vergüenza este gobierno, todo mal hecho. Pienso que si un niño manejaba esto de las estadísticas para ver cómo beneficiar a la gente y la forma de pago, iba a ser mejor”, ironizó.

No descartan protestas

La presidenta de la Asociación, Noemí Sandoval, cuestionó a su turno las muchas irregularidades que se están cometiendo con el programa de ayuda. “Notamos que esta gente (del gobierno) está jugando con la necesidad de los comerciantes” lamentó.

Refirió que nuevamente la ayuda llegó para grandes comerciantes, mientras que otros que cumplen con los requisitos de la ley 6720 y su decreto reglamentario “no recibieron nada”. En contrapartida, gente que estaba para el primer pago, ahora ya no apareció en lista, y otra que sí está en la lista, cuando trata de retirar el dinero le aparece las billeteras vacías porque no se cargaron los fondos.

Otra irregularidad detectada es que aquellos que recibieron el primer pago y se les pidió que lo devuelvan, en algunos caos lo hicieron pero ahora nuevamente aparecen en el listado de beneficiarios. “Estamos viendo la reacción de los comerciantes, no descarto que tengamos que hacer sentir nuestro repudio al actuar de Hacienda”, afirmó.