Todavía no hay evidencias de circulación comunitaria de la variante Delta en Paraguay

“Hasta la semana pasada no teníamos evidencias de que exista una circulación comunitaria de la variante Delta del COVID-19, pero estos datos se van actualizando, no quiere decir que en el transcurso de la semana o días podamos evidenciar”, destacó la Dra. Carolina Aquino.

En ese sentido, indicó que el 90% de las muestras estudiadas son de la variante conocida como P1 (proveniente del Brasil). Aseguró que el país tiene la capacidad para detectar la Delta, pero no hay datos hasta el momento. “Estamos viendo y seleccionando muestras que vamos a derivar al Instituto de Investigación para ver la secuencia genómica”, añadió.

Lea más: Salud tiene dos versiones sobre posible presencia de la variante “Delta” en Paraguay

Por su parte, la Dra. Cynthia Vázquez, directora técnica del Laboratorio Central, explicó que la situación epidemiológica demuestra un descenso de número de casos y muertes. “Lo cual no es compatible con la introducción de una variante de alta transmisibilidad, como la Delta. No decimos que no esté circulando, pero no está expandiéndose rápidamente”, agregó.

Destacó que en reuniones con autoridades y especialistas internacionales se llegó a la conclusión de que no se espera que en Latinoamérica la Delta ingrese fuertemente, debido a la intensa circulación que tuvo la P1.

“Entonces, es difícil desplazar rápidamente a una variante tan invasiva. Creemos que no va a ser un problema tan rápido, pero estamos atentos para detectar lo antes posible”, resaltó.

No obstante, aclaró que el ingreso o no de esta variante no cambia las medidas de prevención ni los tratamientos que deben seguirse contra el COVID-19.

Lea más: Covid-19: Argentina reporta casos de variante delta, incluyendo uno desde Paraguay

Sobre el caso informado por Argentina, de un viajero paraguayo con la variante Delta, indicó que el director de Vigilancia Sanitaria, Guillermo Sequera, ya está en contacto con sus pares del vecino país para obtener toda la información y hacer seguimiento del paciente.

Explicó que lo que se sabe es que la persona ingresó con un PCR y un antígeno cuyos resultados fueron negativos, pero después de una cuarentena obligatoria, al séptimo día, se hizo un nuevo PCR que arrojó el resultado positivo a la variante Delta.

“Al ser negativos los primeros estudios se debe ver cuándo se presentaron los síntomas, hacer el mapeo, ver si estuvo en otros países antes, recabar todos los datos correspondientes… Y sé que se estaba en ese proceso”, indicó.

Cabe recordar que el lunes de esta semana, el Ministerio de Salud de Argentina informó que se confirmaron nueve casos de la variante “Delta” de COVID-19 en el país y uno de los casos corresponde a una persona que llegó desde Paraguay. Los otros viajeros eran de Estados Unidos y México.

El Dr. Sequera, había señalado días atrás que la posibilidad de una nueva ola es muy probable, pero si gran parte de la población está inmunizada, la variante Delta tendrá menos fuerza, a pesar de ser de mayor contagiosidad.

La Delta ya está circulando en varios países de la región, por lo cual el país está alerta ante el posible ingreso de dicha variante al Paraguay.

Lea más: Advierten sobre los riesgos de la variante Delta, que ya está circulando en la región