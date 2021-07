Sindicalistas de Ñeembucú piden anulación de resolución que favorece a navieros

Eumelio Núñez, secretario general del Sindicato Manufactura Pilar Sociedad Anónima (MPSA), indicó que, junto a otros grupos sindicales de trabajadores de Ñeembucú, llegaron a la conclusión de que la caja de jubilaciones está en riesgo al favorecer a grupos de trabajadores con salarios muy altos, además refirieron que se está violando la carta magna del Instituto de Previsión Social (IPS), que bien claro dice en uno de sus artículos que un trabajador puede jubilarse hasta con 10 salarios mínimos.

“Por ese motivo, hoy decidimos hacer diferentes pancartas para hacer saber nuestras posturas. De no haber novedades favorables a nuestros reclamos, no descartamos llevar adelante manifestaciones para que se nos escuche. En este país si no se manifiesta, no se les escucha, pero ya dependerá de las posturas de cada central obrera. Insisto en que tenemos que salir a la calle, estamos esperando que esta situación de pandemia mejore, pero creo que dentro de muy poco todos ya estaremos vacunados y podremos salir a la calle para reclamar”, dijo Núñez.

Además, mencionó que ya está en conversaciones con Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores, quien estaría por Pilar el próximo 31 de julio y después de ese encuentro se decidirá cuáles serán las acciones a tomar sobre esta situación.

“Se tiene que ser bien claro, está en peligro la caja jubilatoria principalmente para nosotros que estamos aportando; cómo vamos a jubilarnos el día de mañana. El salario de los navieros es muy grande en comparación de nosotros”, sostuvo. “No se entiende cómo se puede violar la Carta Magna del IPS que dice bien claro que uno se puede jubilar hasta con 10 salarios mínimos”, finalizó.