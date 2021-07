Abdo debe responder a dudas antes de nueva deuda, dicen

La diputada Kattya González (PEN) salió al paso del pedido que realizó el Poder Ejecutivo al Senado de autorizar nuevas deudas por US$ 365 millones, señalando que el Gobierno quiere aprobar a las apuradas antes de aclarar varias dudas.

“Siguen robando, siguen improvisando, siguen creyendo que somos idiotas y que todo es ‘urgente’ . Bajo esa excusa y sin muchas explicaciones nos embarullan y vacunan con más deudas y más corrupción para pagar una burocracia inútil”, dijo.

Lea más: De US$ 365 millones que pide Abdo, solo 20% va a medicamentos y salud

González indicó que antes de pedir la aprobación de nuevas deudas, Mario Abdo Benítez debe indicar primero cuáles fueron las medidas que su Gobierno tomó para combatir la corrupción denunciada durante la pandemia, como en el Instituto de Previsión Social (IPS) donde se denunciaron el pago de “subsidio mau” por parte de varias empresas privadas.

También quiere saber cuáles fueron los recortes de privilegios aplicados al sector público, y si de alguna manera trasformó el enorme gasto en salarios y la corrupción imperante en las binacionales. Lo principal que señaló que urge saber es cómo se pagará la deuda y las que ya está vigentes, teniendo en cuenta que al Gobierno le queda menos de dos años.

De los US$ 365 millones, el Ejecutivo dice que usará US$ 262 millones en “gastos en salud y programas sociales”, pero es engañoso porque solo US$ 74 millones irá al MSPyBS (US$ 70 millones) y medicamentos incluido Clínicas (US$ 4 millones). Luego, US$ 112 millones será para Adultos Mayores y otros US$ 74,4 millones a las jubilaciones ambos hasta diciembre.

En IPS se usará US$ 45 millones para el subsidio de trabajadores formales suspendidos, US$ 25 millones para Fogapy así como US$ 20 millones al Fondo para mipymes y cuentapropistas.

Del total se usarán US$ 8 millones en la exoneración de servicios básicos y otros US$ 3 millones para la SEN para la compra de kits de alimentos, y US$ 2 millones para el subsidio a trabajadores independientes, gastronómicos, eventos, hoteleros y otros.