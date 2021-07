De US$ 365 millones que pide Abdo, solo 20% va a medicamentos y salud

El Ejecutivo remitió al Senado el proyecto de ley, “que establece medidas transitorias de Consolidación Económica y de Contención Social, para mitigar el Impacto de la Pandemia”. Se trata de un paquete de US$ 365 millones para financiar el sistema de salud y dar continuidad a programas sociales hasta fin de año.

El pleno de la Cámara Alta analizaría la propuesta este jueves, donde numerosos los legisladores ya advirtieron al presidente de la República Mario Abdo Benítez que no van aprobar más proyectos de deuda por la falta de ejecución de los fondos solicitados en 2020 y los casos denunciados por corrupción.

Este paquete de US$ 365 millones, la fuente de financiación se compone de US$ 250 millones del Banco Central del Paraguay (BCP); US$ 50 millones de fondos sin usar de las Empresas Públicas; US$ 40 millones de reasignaciones y US$ 25 millones de bonos del Tesoro, es decir, aumento de la deuda (ver el cuadro).

Destino

En cuanto al destino de los fondos de los US$ 365 millones, el Ejecutivo promete usar US$ 262 millones en el engañoso nombre de “Gastos en Salud y Programas Sociales”. Es engañoso porque solo US$ 74 millones (el 20%) se usarán en Gastos del Ministerio de Salud Pública (US$ 70 millones) y medicamentos para dicha cartera y el Hospital del Clínicas (US$ 4 millones).

Por otra parte, dentro del mismo apartado US$ 112 millones se destinará a los Programa de Adultos Mayores hasta diciembre y otros US$ 74,4 millones a las jubilaciones hasta diciembre.

En otros apartados, US$ 45 millones se usarán en Instituto de Previsión Social (IPS) para el subsidio de trabajadores formales suspendidos y otros US$ 25 millones se usarán en el programa FOGAPY así como US$ 20 millones al Fondo para Mipymes y Cuentapropistas.

Del total se usarán US$ 8 millones en la exoneración de servicios básicos y otros US$ 3 millones se destinarán a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) principalmente para la compra de Kits de alimentos.

Finalmente solo se usarán US$ 2 millones para el subsidio a Trabajadores Independientes, gastronómicos, eventos, hoteleros y otros.