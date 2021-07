Alegre acusa a colorados de regalar US$ 4.000 millones al Brasil y exige bajar la tarifa de ANDE

“El informe de la Contraloría, de una vez por todas, desnuda lo que viene aconteciendo y lo que venimos denunciando”, dijo en alusión a la auditoría de la Contraloría General de la República a Itaipú, que concluye que ya no se debe a Brasil y que tratado se violó. El reporte también indica que Itaipú ya no debe nada a Brasil por la binacional y que, con todas las maniobras hechas desde 1984 en adelante, se generó una deuda espuria de US$ 4.193 millones.

“Después dicen “No”, que esto (la deuda espuria) es invento de la oposición o de Efraín Alegre, no. Ahí está el informe de la Contraloría. US$ 4.000 millones se le ha regalado al gobierno brasilero”, reiteró el titular del Partido Liberal Radical Auténtico en un video difundido en sus redes sociales.

Alegre también utilizó el informe de la CGR para a reivindicar los proyectos opositores de reducir el costo de la tarifa de la ANDE, el cual en su momento fue calificado de “populistas” por los colorados.

“Después nos dicen que no se puede bajar el precio de la energía. El proyecto Ñande Energía necesitaba US$ 300.000. Decían que era una locura. Pero no tienen problema para regalar US$ 4.000 millones al Brasil”, remarcó.

La traición es insostenible, con la gente ya estamos en vigilia para que en septiembre de 2022, los entreguistas no le roben a los paraguayos su histórica primavera energética, CESIÓN ES TRAICIÓN, siempre. #ItaipúÑaneMbae pic.twitter.com/GqNmlmvgJr — Efraín Alegre (@EfrainAlegre) July 19, 2021

Posteriormente señaló que la energía en Paraguay distribuida por la ANDE debe ser más barata tras el pago de la deuda de la Itaipú, que se dará en septiembre del año 2022.

“Tiene que bajar el precio de la energía y tenemos que licitar para que Brasil pague el precio de mercado. No podemos seguir cediendo a US$ 4, cuando el precio de la energía en el marcado está a US$ 200”, subrayó.

“No son inventos, esa es la realidad. Estos son los traidores que no tienen problema porque viene el Maletín y entregan US$ 4.000 millones al Brasil, pero le niegan a los paraguayos lo que auténticamente les pertenece”, finalizó.