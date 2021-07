Samaniego niega estar a favor de las “listas sábanas” y cuestionó “falencias” del sistema preferencial

Ayer, en pleno tratamiento respecto a la deuda de Itaipú y el informe lapidario de la Contraloría General de la República (CGR) en el Senado, Samaniego puso en debate el retorno de las “listas sábanas” y dejar de utilizar las máquinas de votación.

En conversación con ABC Cardinal, la senadora colorada negó estar a favor del retorno de las “listas sábanas”. Afirmó que su postura es de rechazo al sistema actual -el del voto preferencial- debido a que representa un retroceso para la democracia y cuenta con “falencias”. “No quiero que se instale que quiero que vuelvan las listas sábana. Quiero demostrar que este sistema es un retroceso”, sostuvo.

Según mencionó la senadora, con el sistema preferencial hay candidatos que obtuvieron menos votos en las internas que tendrán más chances en las municipales. Asimismo, refirió que no representa la democracia, ya que a su parecer no es transparente.

“Todos van a salir afectados. Con este sistema muchísimos presentaron denuncias por falta de transparencia. La gente más votada no serán electos candidatos”, expresó. También remarcó que “el sistema no es democrático porque no se respeta la elección mayoritaria del pueblo”.

Igualmente, la legisladora aseveró que el sistema actual es “injusto” debido a que los candidatos electos deberán “empezar de nuevo” para las elecciones municipales del próximo 20 de octubre, además de competir con aspirantes de su misma lista. “¿De qué sirve todo el esfuerzo que hace el candidato si ahora todo queda a foja cero para octubre?”, planteó.

Así también, Samaniego cuestionó que el sistema pretende “eliminar” a los partidos políticos, que -según indicó- son la base de la consolidación democrática. “Quieren terminar con los partidos políticos y los partidos políticos son los que consolidan la democracia”, subrayó.

Otra de las “falencias” que mencionó que es que la participación femenina se ve perjudicada con el voto preferencial. “En este proceso se invisibilizó la presencia de la mujer”, manifestó.

En ese contexto, Samaniego manifestó que lo que se debe instalar es un debate respecto a la utilidad del sistema electoral a fin de “modernizar la democracia para que sea la garantía del derecho de los ciudadanos”.

Rechazo a las máquinas de votación

Con respecto a su rechazo a las máquinas de votación, la senadora argumentó que los aparatos no garantizan “transparencia” y que se violenta el “voto secreto”. No obstante, reconoció que con la herramienta electrónica el escrutinio “es más pulcro”, pese a que –según indicó- no es público.

En otro momento, Samaniego indicó puede cuestionar al sistema, ya que “aún está vigente” como líder político. Asimismo, indicó que con la cantidad que obtuvo su movimiento refleja que podrá volver a ser electa senadora.

Cabe destacar que, luego de varios intentos, finalmente desde las elecciones internas pasadas se instaló el sistema del voto preferencial en nuestro país y la utilización de las máquinas de votación.