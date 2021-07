Con la bajante, el flete fluvial subió más del 300%

El estiaje del río Paraná, que afectando a toda su cuenca, es récord no solo en lo concerniente al nivel de aguas bajas, sino también en su duración, porque se mantiene hace 24 meses y medio y el pronóstico que se dio a conocer recientemente no es alentador. Los modelos estadísticos indican que la bajante continuará hasta diciembre, según la información difundida por el sitio www.telam.com.ar , que entrevistó al investigador argentino, del Conicet, Juan José Neiff.

La bajante del Río Paraná en la zona de Corrientes es histórica, superó todos los datos desde que se tienen registros, que empezó en ese punto en 1901, con una marca actual del hidrómetro en ese puerto del vecino país, de 0,29 metros. Esta marca es inferior a la del anterior bajante más pronunciada, que había ocurrido en 1944, según Juan José Neiff. El especialista destacó para el medio Telam, que la bajante extraordinaria del río Paraná también es récord en duración , porque ya alcanza unos 735 días, según la información.

El comercio de Paraguay

Por otra parte, desde Paraguay, el referente del sector naviero, Roberto Bosch, dijo que la situación del Río Paraná es realmente crítica y como ejemplo puso el caso del riacho Goya, de Corrientes, Argentina, un afluente del Paraná, donde tradicionalmente se realiza la “Fiesta del Surubí”, un certamen pesquero internacional, que está prácticamente seco, porque solo tiene un hilo de agua. “El Paraná está bajando uno a dos centímetros, de a poco y la situación se va a poner cada vez peor. Al entrar desde Confluencia hasta la represa de la EBY está un desastre. La situación ya está muy crítica y en los próximos meses va estar peor”, lamentó.

Agregó que el Río Paraná, aguas abajo de Rosario, Argentina, también está con serias dificultades, porque tampoco tienen los niveles de aguas seguras, para muchos buques oceánicos que hasta allí llegan, por lo que también tienen dificultades a causa de las aguas bajas.

Destacó que, debido a la bajante, actualmente hay un gran congestionamiento de buques en los puertos de ultramar, hecho que aumenta los tiempos de espera de las embarcaciones nacionales. Explicó que en ese contexto se ha elevado considerablemente los costos del flete para el comercio paraguayo.

Como referencia indicó que el flete de un contenedor de 40 pies traído desde China hasta Asunción costaba antes de la bajante unos US$ 3.000 cada uno y ahora se paga entre US$ 12.000 y US$ 14.000 por el mismo flete, es decir, aumentó en tres veces más. A su vez, el contenedor de 20 pies, que se pagaba cerca de US$ 2.000 cada uno, ahora tiene un flete de entre U$S 9.000 y US$ 10.000.

También dijo que en el ámbito mundial se está produciendo un desbalance total el sector, porque en China hay más de 1.200 buques cargados con materia prima, esperando para la descarga de productos como minerales y otros, que por no dar abasto para la recepción de los mismos, esta trancando todo, con grandes pérdidas de tiempos para muchos mercados.

“El dolar subiendo en Paraguay, no puede salir adecuadamente la soja y otros rubros, las barcazas solo cargan entre 50% y 60% de sus capacidades de bodega. La situación va para largo, porque al parecer se mantendría hasta el primer cuatrimestre del 2022”, vaticinó Bosch.

Registros locales de la bajante

Según datos de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (DNMH), el nivel del Rio Paraguay que había descendido en el puerto de Asunción a su nivel más bajo desde que se tienen registros, el 25 de octubre del año pasado, a -0,54 metros en la regla de marcación, actualmente está en 0,44metros, es decir solo un poco menos de un metro por encima de ese pico negativo.

Para dimensionar la situación de bajante general en la que se encuentra el Río Paraguay se puede considera que actualmente, en el último punto de marcación de nuestro país, que es en Humaitá, días atrás se produjo el mayor descenso en el nivel desde que se tienen registros, con 0,28m, mientras que en el primer punto nacional del curso de río, en Ladario, el registro está actualmente en 1,07 metros, a solo 1,35 metros de su menor nivel histórico, acorde con los datos de la DNMH.

Suba de precio de lo importado

A su vez, el empresario del sector naviero paraguayo, Lic. Juan Carlos Muñoz, ratificó que la bajante que se registrada en los dos principales ríos del Paraguay está afectando fuertemente a toda la cadena y ecuación logística, con gran impacto en el comercio internacional de Paraguay, causando suba de precios en los productos de importación, por ejemplo el hierro, y disminución de las ganancias de las exportaciones como la soja y toda la cadena agropecuaria. Indicó que todavía siguen trabajando en la estimación del impacto económico porque el problema se está incrementando.

Recordó que el brazo del río Paraná en nuestro país sigue innavegable desde abril de este año y que en la parte del Brasil, debido al escaso caudal, el vecino país declaró emergencia energética por que la poca agua que fluye por la vía afecta la productividad de unas 30 hidroeléctricas, aguas arriba de Itaipú.

El transporte fluvial está sufriendo debido a la escasa profundidad, especialmente en los puntos críticos y para los cruces con otras naves o convoyes, obligando a las embarcaciones a utilizar incluso solo el 60% de las capacidades de bodega y no solo en aguas paraguayas o compartidas, sino también desde Confluencia hasta los puertos de ultramar.