Hermano de Edelio, asignado a zona de ataque, se encuentra bien

La familia del secuestrado Edelio Morínigo vivió momentos de incertidumbre ya que el vicesargento de Caballería Jacinto Morínigo, hermano del secuestrado, está asignado al Sub Área de Pacificación (SAP) número 6, donde ocurrió el nuevo ataque presumiblemente perpetrado por el EPP. Sin embargo, autoridades confirmaron que este se encuentra bien. “No hablé con mi hijo, pero recién me llamó el Gral. Héctor Grau y me dijo que mi hijo está bién”, afirmó doña Obdulia Florenciano, que reconoció que pese al aviso se encuentra quebrantada por la vida de su hijo.