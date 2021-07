Paraguay pidió a la Argentina que designe a sus representantes en el Consejo de Yacyretá

La Cancillería Nacional informó que hizo estas solicitudes durante la reunión bilateral que mantuvieron los cancilleres la última semana en Ciudad de México, en el marco de la Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), que tuvo lugar en la capital mexicana.

Cabe recordar que desde que asumió el presidente argentino, Alberto Fernández, el Consejo de Administración de Yacyretá se encuentra sin representación de la margen izquierda. El director general paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, informó recientemente que ya había recurrido a la Cancillería y conversado con su par argentino, Ignacio Barrios Arrechea, sobre la necesidad de que su país nombre a representantes en el máximo organismo administrativo de la entidad binacional.

“No quiero opinar, pero no me explico por qué el Gobierno argentino no nombra sus consejeros. Esto se maneja a nivel de Cancillería, porque es una decisión del Presidente de la República Argentina, él debe nombrarlos. Nosotros tenemos todos los consejeros, pero no tenemos contraparte, y es grave eso”, decía.

Lea más: Nicanor Duarte Frutos plantea que la Contraloría también audite la deuda de Yacyretá

Asimismo, el jefe técnico de la binacional, Ing. Leopoldo Melo, apuntaba también la necesidad de Yacyretá de recuperar su institucionalidad, tanto económica como técnica.

El Consejo de Administración está compuesto por ocho consejeros, cuatro de ellos son nombrados por el Gobierno argentino y cuatro por el Gobierno paraguayo. Por nuestro país son miembros del organismo Marco Vinicio Caballero Giret, Carlos María Santacruz Sosa, Victor Raúl Almirón Achar e Ysabelino Nemesio Lichi Leguizamón. Representa a la Cancillería Víctor Manuel Miranda Ocampo.

Por Argentina, en la página web de Yacyretá siguen figurando Juan Marcelo Gatti, Alejandro Valerio Sruoga y Alberto Enrique Devoto. Y por la Cancillería, Guillermo Hunt, que habían sido designados por el gobierlno de Mauricio Macri.

Más de la reunión

En ocasión de la reunión bilateral Acevedo y Solá, se supo que conversaron acerca de temas de la agenda regional y bilateral. En cuanto a la agenda regional, conversaron sobre acontecimientos que se vienen desarrollando en Latinoamérica y señalaron la necesidad de reforzar los mecanismos de diálogo hemisféricos a los efectos de lograr una mayor integración para enfrentar los desafíos que plantea la pandemia y sus secuelas socio-económicas, de acuerdo al reporte de la Cancillería paraguaya.

Argentina aspira a la presidencia Pro Témpore de la CELAC, que actualmente ocupa los Estados Unidos Mexicanos.

Lea más: Consejeros de EBY verificaron avance en los trabajos en LP1 y Aña Cuá