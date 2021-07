Anticovid: Vacunatorios vacíos y largas horas de espera para la segunda dosis

La aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el covid-19 de las plataformas Hayat Vax (Sinopharm) y Moderna se desarrolló ayer sin la participación adecuada por parte de la población. Esto generó largas horas de espera en los diversos vacunatorios habilitados.

Mientras que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) insiste en la necesidad de completar el esquema de inmunización contra el covid-19, la ciudadanía cuestiona los cambios constantes realizados en el cronograma del plan nacional de vacunación, lo que ocasiona -según las críticas- que muchos malentiendan la fecha en que deben asistir nuevamente al puesto de inoculación para recibir su segunda dosis.

Lea también Vacunación se centrará desde hoy en la aplicación de la segunda dosis

Como consecuencia, la poca gente que acudió ayer a los puestos de vacunación debió esperar largas horas, ya que debían estar presentes 10 personas para abrir un vial multidosis de cada biológico.

Por ejemplo, en el vacunatorio dispuesto en el Fomento de Barrio Obrero se comenzó a aplicar la vacuna recién luego de tres horas de espera, ya que se aguardaba tener por lo menos una cantidad próxima a las 10 personas para abrir el primer frasco de biológico del día.

Aunque la jornada culminó de forma tranquila, la molestia se hizo presente entre los que iban retirándose del lugar, ya que a pesar de no tener que realizar largas filas para acceder al biológico, como ocurrió para la aplicación de la primera dosis, la espera fue angustiante por no tener certeza de si recibirían o no la vacuna.

Una situación similar se vivió en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), donde tampoco se registró la participación deseada para una rápida inmunización.

En este vacunatorio también se quejaron de las horas de espera para abrir un vial del biológico.

Cambios de última hora

Entre las quejas se escuchó también el cierre de algunos vacunatorios que fueron utilizados para la primera dosis, logrando esto que muchos perdieran tiempo. Este fue el caso de los vacunados, por ejemplo, en IPS 12 de Junio e IPS Boquerón, quienes deben aplicarse la segunda dosis en el Hospital San Pablo, mientras los inoculados en IPS Nanawa deben dirigirse al Hospital Materno Infantil de Trinidad para obtener la segunda dosis del antiviral.

Lea más Rezagados podrán recibir su primera dosis anticovid la próxima semana