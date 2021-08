BCP confirma fragilidades del BNF en el control antilavado

A días de concretarse la llegada de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) a nuestro país, el BCP confirma esta sanción al Banco Nacional de Fomento (BNF) por facilitar operaciones irregulares de Darío Messer (hermano del alma del expresidentes Horacio Cartes). Cabe resaltar que estas transacciones o remesas de importantes valores se concretaron mayormente durante la administración de Cartes (2013-2018).

Incluso, por una reacción tardía del Banco Central del Paraguay (BCP) para la intervención, se descartaron del sumario las operaciones realizadas por Messer y sus empresas (Chai SA y Matrix) entre el 2011 y 2015 porque prescribieron. Estas cuentas movieron entre el 2011 y 2016 un total de US$ 56 millones.

Igualmente, el regulador encontró varias fallas en el cumplimiento de las normas preventivas del lavado de dinero que facilitaron las transferencias de Messer entre los años 2016 y 2018, por lo que se ratificó la sanción impuesta por “faltas administrativas” en contravención a la Ley de Prevención de lavado de dinero.

La sanción fue impuesta a la entidad bancaria, no así a los directores y responsables de ente, siendo la multa a abonar de unos G. 10.665 millones. Cabe señalar que la resolución No 34° del Banco Central del Paraguay (BCP) que dispone la sanción, aún no está firme, ya que el BNF recurrirá a instancias judiciales a fin de revertir dicha resolución dictada por el regulador.

Pese a todas las observaciones de la SIB, el banco estatal se defiende y sostiene que no existen las faltas indicadas. Incluso expresan que cuentan con los argumentos necesarios para revertir la resolución a instancias judiciales.

Cabe mencionar que el 30 de noviembre de 2015, el BNF emitió alertas de operaciones sospechosas porque las cuentas de Chai y Matrix Realty (ambas de Messer) movieron solo ese día US$ 10 millones. Este reporte se sumó a otros que recibió Seprelad. Sin embargo, el entonces responsable de esa institución, Óscar Boidanich, denunció el caso ante el Ministerio Público recién tres años después, el 17 de abril de 2018, el mismo día que nuestro diario destapaba el detalle de las 19 cuentas bancarias que Messer tenía en Suiza.

El caso Messer en todas las instancias, ya sea administrativa y judicial, nos pone en la mira de los observadores de Gafilat que este mes están llegando al país para medir la efectividad de las leyes antilavado y coordinación de las instituciones para erradicar estos delitos.