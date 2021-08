Este fin de semana llega un cargamento con segundas dosis de Sputnik V

El ministro de Salud Pública Julio Borba, confirmó que finalmente, después de mucha incertidumbre, llegarán los segundos componentes de la vacuna Sputnik V, para completar el esquema de inmunización de alrededor de 300.000 paraguayos que fueron vacunados con el biológico ruso.

Si bien no confirmó qué cantidad de dosis llegarán, es un dato alentador que desembarquen en nuestro territorio estas vacunas, pues ya estaba generando mucha preocupación en la población la falta de la segunda dosis.

La ausencia de esta vacuna se alargó hasta el punto que el Ministerio de Salud tuvo que prorrogar el plazo que estaba establecido primeramente para completar la aplicación, y lo extendió a tres meses. En este sentido, hubo gente que pensó que la prórroga no era otra cosa que una dilación pues el gobierno no tenía de otra, ya que las dosis simplemente no llegaban.