“Festival de marchas” para esta semana

Andrada se refirió a las manifestaciones de camioneros, campesinos, indígenas y docentes, quienes confirmaron movilizaciones desde mañana, así como otras previstas para la próxima semana.

Indicó que a estas horas, autoridades de seguridad se encuentran reunidas con jefes de comisarías, con quienes se organiza el trabajo que realizarán de modo a reforzar la cantidad de personal en las zonas de manifestaciones, especialmente en las áreas más complicadas.

“El jefe de Prevención de la Policía está preparando un agendamiento de actividades que implica la conversación con los líderes para establecer secuencia de desplazamiento para garantizar el derecho a la manifestación y la circulación de las personas que no forman parte de dichas manifestaciones y tienen que llegar a sus trabajos”, señaló la comisaria.

Sostuvo que se garantizará el orden y el libre tránsito, haciendo respetar el derecho de todos. “Garantizamos el libre tránsito y no hay calles bloqueadas. Conforme a necesidad, seguramente se estará desviando el tránsito. Apelo a que se llegue a una solución salomónica”, dijo.

En cuanto a los camioneros, especialmente en el interior del país, Andrada dijo que se trata de una situación delicada y sensible, pero que si alguien no quiere plegarse puede no hacerlo. La Policía estará presente para evitar actos de violencia, según aseguró. Afirmó que la orden que recibieron es de despejar las zonas, pero eso se conseguirá tras negociar y dialogar.

Actualmente, se encuentran en Capital miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial, quienes reiteraron que campesinos e indígenas reclaman el incumplimiento del Gobierno en el acuerdo firmado en 2019 y la ley de 2020 que prevé el desembolso de US$ 25 millones para programas de apoyo a la agricultura familiar campesina.

Los camioneros, por su parte, se encuentran aguardando el tratamiento en particular del proyecto de “ley de fletes”, este martes en el Senado.