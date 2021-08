Campesinos no se irán de Asunción hasta que Gobierno cumpla acuerdo

Galeano conversó este lunes con ABC e informó que son US$ 7 millones los que el Gobierno había comprometido a través de una ley para asistir a los campesinos en pandemia y no US$ 25 millones, como se había anunciado. Esto no se cumple, denunció el dirigente campesino.

El representante de la Coordinadora Nacional Intersectorial añadió que el proceso está detenido y chicaneado por el Gobierno porque esta organización había pedido la remoción del presidente de la República a través de un juicio político.

En ese contexto, detalló que hay varias carpetas “varadas” en el Ministerio de Agricultura, procesos que significarían la ayuda a miles de labriegos no solo para poder trabajar, sino también para poder librarse del acoso de entes privados en relación a las deudas que tienen y que podrían representar la eventual pérdida de sus propiedades.

Galeano informó que el inicio de la movilización está previsto oficialmente para este lunes a las 19:00 y que la jornada de hoy será específica para la convocatoria. El dirigente dijo que mañana por la mañana recién se podría estimar qué cantidad de personas se adhieren a la medida de fuerza.

En otro momento, denunció también que dirigentes políticos “se reparten la plata” que está destinada a los campesinos. “Tenemos informaciones, a través de recomendaciones y firmas, de que se reparten la plata. Nosotros no podemos sentarnos ni asumir complicidad. Venimos a Asunción a reclamar la corrección y la asistencia inmediata. Pasaron 8 meses y no se ejecuta (la ley de asistencia)”, sostuvo.

Galeano cifró en más de 20.000 los campesinos afectados y los procesos parados. “Proponemos a la mesa directiva del Congreso, que son los responsables de haber promulgar la ley, llamar al ministro de Agricultura, al ministro de Hacienda, para rendir cuentas y saber qué pasó con la plata”, añadió.

Además, recordó que también se sumarán a la movilización docentes, camioneros y choferes del área metropolitana. “Venimos anunciando esta movilización, pero el Gobierno dice: ‘No, no les hagan caso’”, lamentó.

En relación al supuesto ofrecimiento de US$ 1.000.000 por parte de Nicanor Duarte Frutos, director de la EBY, a organizaciones campesinas para desactivar la movilización dijo que la CNI no recibió dinero ni aceptó acuerdo alguno e indicó que, de ser cierto, se trataría de una “práctica mafiosa”.

Finalmente, sostuvo que la única forma de desactivar la medida de fuerza es que el Gobierno cumpla. “Nosotros venimos en forma pacífica. No es que nosotros venimos porque queremos. Nuestra presencia en Asunción dependerá del cumplimiento del Gobierno”, finalizó.