Joven “milagro” volvió a caminar y estudia virtualmente

Esta es una historia muy fuerte donde fallecieron siete personas, seis militares y un civil. El caso generó conmoción en la sociedad paraguaya, por la estrepitosa caída de un avión militar en el predio del Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea Paraguaya en Luque el 9 de febrero. El estudiante de 19 años cayó junto a otros y luego de muchos días de incertidumbre, se dio una increíble evolución positiva de su salud con lo que muchos consideran como un milagro. Hoy está de pie nuevamente.

ABC conversó con la madre, Blanca Vaccari, quien relata la felicidad que existe en la familia y más aún en José. Cuenta que día a día es un paso más hacia la recuperación. Hace un mes que ya se vieron los primeros resultados. De estar inmovilizado en gran parte del cuerpo, hoy ya camina por la casa con la ayuda de sus parientes más cercanos.

Desde que salió de alta del Hospital del Trauma, el chaqueño fue a vivir a la vivienda de un familiar en la ciudad de Capiatá. La madre manifestó que se tuvo que hacer algunas readecuaciones como, por ejemplo, en el acceso, la pintura, la puerta, el sistema de agua. Todo para que él se sienta cómodo y su tratamiento pueda ser óptimo.

Incluso suele salir a despejarse en lugares no muy lejanos y donde lo suelen invitar. La madre dice que él prefiere estar cerca de lugares donde haya agua como ríos, lagunas o arroyos. Sostuvo que su bienestar es en lugares de calma y donde tenga la seguridad que no haya aglomeración de personas. Por el covid-19 no recibe muchas visitas, pero siempre está abierto a conversar.

La madre Blanca, asegura que la clave de todo fue la buena alimentación y la fisioterapia. Hoy está esperando el diagnóstico de algunos estudios médicos para fijar alguna fecha y que se someta a una cirugía más. Esta podría servir para que se recupere completamente de los problemas físicos tras las lesiones recibidas.

Sigue su carrera universitaria de manera virtual

El joven estaba esperando ansioso poder volver a sus clases. Su situación de salud y el contexto pandémico lo obligan a que sea a distancia. No cuenta con ningún privilegio y se le dan las lecciones con los mismos parámetros que el resto de sus compañeros y compañeras. Sus horarios de clase son tanto de mañana como de tarde.

Cursa nuevamente desde el 26 de julio la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Asunción. Está en el tercer semestre, lo que vendría a ser el segundo año. El entusiasmo que tiene es grande pues es uno de sus sueños avanzar en la vida y en su aprendizaje.

El aspecto religioso también es muy importante para ellos. De tanto en tanto, José visita un templo para fortalecer su vínculo y agradecimiento a Dios, pues mucho tuvo que ver su fe y creencia para que hoy pueda estar en una situación de franca mejoría.

Añora volver a Fuerte Olimpo

La mamá no ocultó los deseos que tienen de regresar a sus orígenes, en la lejana localidad de Alto Paraguay. Allí hay mucha gente que lo espera, quiere verlo, y contar tantas anécdotas. Normalmente recibe mensajes desde esa zona que lo ayudan emocionalmente a ser más fuerte.

Con relación a la investigación sobre el accidente aéreo, Blanca nos confirmó que José no fue visitado por la fiscalía y que en el seno familiar no son de hablar mucho de aquel terrible episodio.

