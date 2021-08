Comisión de Diputados propone aumento para docentes y personal de enfermería

El presidente de la referida comisión asesora, diputado Tadeo Rojas (ANR), expuso en la sesión extraordinaria que se desarrolla, que la propuesta incluye la modificación del artículo 4°, inciso e), para excluir a los docentes y al personal de enfermería de la prohibición de recibir aumento salarial.

Este último sector en principio no estaba previsto dentro las negociaciones encaradas con el Ejecutivo, pero se agregó en la fecha por la comisión de Diputados con el argumento de que la ley que establece la carrera de enfermería está en pleno proceso de reglamentación y que es justo que sean beneficiados de acuerdo a la nueva legislación.

En el caso de los docentes, con esta modificación se mantendrá en vigencia lo que establece el artículo 254 de la Ley N° 6672, de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, sobre las condiciones para el pago del incremento salarial a los maestros.

El referido artículo de la ley indica que se podrá otorgar un aumento salarial de hasta 8% a los maestros si el incremento de los ingresos es superior al 10%; y hasta el 16% en el caso de que la recaudación sea superior al 15%, beneficio que se abonará en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre).

Medida sanción del Senado

El proyecto de ley de consolidación económica ya contaba con media sanción del Senado, por lo que el Ministerio de Hacienda había pedido a Diputados aprobar esta versión para que sea sancionado y promulgado para su implementación inmediata.

Las autoridades de la cartera fiscal reconocieron que se incluyó en el citado proyecto el artículo que suspende los aumentos salariales, porque a pesar del crecimiento de la recaudación no existen condiciones financieras. Sin embargo, tras la movilización realizada por los gremios de docentes la cartera cedió y terminó solicitando esta mañana a los diputados, antes de la sesión, exceptuar a los maestros de la prohibición.

El cambio en la posición del Ejecutivo se da en las puertas de las próximas elecciones municipales, en donde el voto del sector público, especialmente de los más de 80.000 docentes, pueden jugar un papel importante para elegir intendentes y miembros de juntas municipales.

Redistribución de fondos

Rojas igualmente dijo que la comisión propone redistribuir los montos asignados para algunos programas sociales: para ollas populares de US$ 5 millones se reduce a US$ 1 millón y esa diferencia de US$ 4 millones se reasigna al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para construcción de viviendas, con lo que el monto total para esta institución sube a US$ 19 millones, todos con respecto a lo aprobado en el Senado.

Además, se plantea que los US$ 2 millones asignados a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), sirvan no solo para cubrir gastos con diagnóstico covid-19, sino también otras enfermedades como son las oncológicas y traumatológicas.

Continúa el debate

El debate sobre la ley en general continúa y, exceptuando algunos, hasta el momento la mayoría de los oradores manifestaron su apoyo a la propuesta para favorecer a los docentes y al personal de enfermería, claramente en busca de los votos para las próximas elecciones municipales.

Al inicio de la sesión extraordinaria los diputados decidieron levantar el pedido de tratamiento de urgencia que hizo el Poder Ejecutivo, de tal modo a disponer de mayor tiempo para su estudio en el caso de que vuelva posteriormente del Senado.