Senado aprobó con modificaciones proyecto de consolidación económica

Los senadores, además de eliminar el uso discrecional de los fondos y el artículo que suspende la devolución del IVA, así como la redistribución de los recursos para salud y programas sociales, recortaron el aporte destinado al IPS, dieron vía libre al uso de los Derechos Especiales del Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional y la emisión de bonos por US$ 25 millones para capitalizar el Fogapy.

En el caso del aporte previsto para el Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago de reposo por covid-19 y suspensión de trabajadores formales, se redujo de US$ 45 millones a US$ 23 millones. Los legisladores argumentaron que la entidad tiene un saldo de US$ 13 millones para hacer frente a esas necesidades y con este nuevo aporte dispondrá de un total de US$ 36 millones.

Los fondos recortados a la previsional fueron dirigidos al Ministerio de Desarrollo Social US$ 5 millones; a la Diben US$ 2 millones; y al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) US$ 15 millones para construcción de viviendas. Además, dentro del paquete se mantiene US$ 3 millones para la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN) para ollas populares.

También se aprobó la emisión de bonos por US$ 25 millones para capitalizar el Fogapy, que es considerada la nueva deuda dentro del paquete de financiamiento total de US$ 365 millones; y el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), por US$ 250 millones, que financiará la otra parte de los programas.

Subsidio a empresas

La Cámara también aprobó con modificaciones el subsidio que se otorgará a sectores económicos en el consumo de energía y agua, así como la ayuda monetaria a trabajadores de estos sectores, con lo que se ampliaría el potencial de beneficiarios.

Además, se introdujo modificaciones al artículo que dispone la constitución de un fideicomiso que será administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), a fin de que sean beneficiarios aquellos que no tienen el perfil para ser atendidos por el sistema financiero.

Otro punto aprobado por senadores está relacionado a cheques sin fondos y se establece que excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre, considerando los efectos económicos de la situación de emergencia sanitaria, los bancos de plaza se abstendrán de aplicar y comunicar a la Superintendencia de Bancos sanciones de inhabilitación por un año para girar cheques y operar en cuentas corrientes en todos los bancos del país, así como también se abstendrán de aplicar multas a cualquier otro costo que pudiera imputarse.