Gobierno anuncia principio de acuerdo con campesinos

En minutos más, Aguilera y los líderes campesinos brindarán una conferencia de prensa en la que comunicarán oficialmente detalles del acuerdo, según anunciaron.

“Estamos trabajando en el acuerdo sobre tres puntos: tierra, deuda y agricultura”, mencionó Jorge Galeano, líder del Movimiento Agrario Popular (MAP), quien aclaró que es un principio de acuerdo y que no significa que la medida de protesta será levantada.

Lea más: Sin acuerdo, campesinos continuarán con movilizaciones

Por su parte, la viceministra de Agricultura, Bettina Aguilera, señaló: “Nos gustaría concluir el acuerdo con las organizaciones y luego dar una respuesta oficial. Estamos cerca de llegar a un acuerdo definitivo”.

El resultado del acuerdo podría ser comunicado oficialmente a las 11:00, indicó la periodista Lorena Aponte.

Los campesinos se encuentran en la Capital desde el martes y protagonizan varias movilizaciones en el microcentro para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos establecidos para la reactivación de la agricultura familiar de la Ley 6.669. El acuerdo firmado en 2019 dispone el desembolso de US$ 25 millones para programas de asistencia a la agricultura familiar campesina.

En la semana se realizaron reuniones con varios representantes del Ejecutivo en busca del levantamiento de la medida, que genera caos en el tránsito y perjudica a varios locales comerciales de Asunción.

Lea más: Campesinos se reúnen con miembros del Poder Ejecutivo en intento de levantar movilizaciones

Desde el MAG explicaron que de los US$ 25 millones contemplados en la Ley Nº 6.669/2020 “Para la restauración de los sistemas de producción de la agricultura familiar campesina” se destinaron US$ 14 millones a las organizaciones campesinas, monto ya ejecutado en un 31%.

El ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, aclaró que los grupos que aún no recibieron las transferencias son aquellos que no rindieron cuentas o que no cumplen con los requerimientos establecidos.