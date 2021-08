14 y 15 de Agosto, fechas para celebrar y conocer nuestra historia

El Día de la Bandera

Hoy, 14 de Mayo, celebramos el Día de la Bandera paraguaya, costumbre que se fue perdiendo, ya no es como hace hace 50 años atrás, muy cerca de la Guerra del Chaco, cuando era una fecha muy festejada, sobre todo en los colegios, recordó el historiador Fabián Chamorro en conversación este sábado con ABC.

La evolución de nuestra bandera esta en una “nebulosa”, porque según el conocedor de nuestro acervo la bibliografía es escasa, si bien se sabe que existieron las famosas cuatro banderas: la primera, roja blanca y azul con la franja blanca más ancha; la amarilla, roja y azul; la azul solamente y la que conocemos en la actualidad.

“Pero no hay material de archivo para sostener esa cronología. Hace 70 años los historiadores no citaban sus fuentes, y no sabemos de dónde sacaron esas informaciones que se perdieron. Sabemos que el 14 de agosto se conmemora el Día de la Bandera porque se la usó en el Congreso del 15 de agosto de 1812. Era la bandera roja, blanca y azul, con la franja blanca más ancha. Y desde 1913 se festeja el 14 de Mayo porque el 15 es el día de la ciudad de Asunción”, añadió.

El Día de la Asunción

El 15 de Agosto de 1537 se fundó Asunción. Chamorro dijo que fue entonces cuando llegó una expedición española a las costas y se fundó la Casa fuerte, un cuartel. Ocurrió en el día de la Asunción de la Virgen María, que es un dogma actual de la iglesia Católica.

“No fue un enclave pensado, se instaló acá porque en esta zona los españoles llegaron a un acuerdo con las tribus de la región, los carios. En principio el enclave no iba a ser muy importante, porque lo importante era el sitio que hoy ocupa Buenos Aires”, señaló.

Sin embargo, Buenos Aires fue constantemente atacada por tribus hostiles y Asunción se convirtió en la cabeza de la conquista del Río de la Plata. Los guaraníes eran los dueños de la región Oriental hasta el océano Atlántico en línea recta, tenían varias familias lingüísticas, acá estaban los Carios, que eran los dueños de este territorio, y (los guaraníes) fueron los únicos con los que se pudo negociar rápidamente, según el historiador.

“Los guaraníes querían que los españoles les apoyen, su alianza era importante porque siempre estaban en guerra, y los españoles querían que les ayuden en la conquista a encontrar tesoros, y a obtener alimentos, así llegaron a una alianza”, rememoró.

La casa fuerte se funda el 15 de agosto, y se convierte en ciudad en 1541 al establecer su Cabildo. “Y le traen a todos los que vivían en Buenos Aires, se instalan acá, se consolidó desde aquí la conquista. Por eso se la llama la madre de ciudades porque de aquí salieron las expediciones para fundar las ciudades más importantes del Río de la Plata, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe”, se explayó.

A lo largo de la historia los españoles eran conscientes de que su establecimiento tenía que ser Buenos Aires o Montevideo. “Cuando se fundan esas dos grandes ciudades, Asunción pierde su protagonismo porque aquellas eran las entradas al Río de la Plata. Cuando Asunción refunda Buenos Aires, la primera pierde su relevancia porque no tenía tesoros, metales preciosos”, profundizó.

La administración de la ciudad

La responsabilidad de administrar la ciudad de Asunción se concedía a los hombres más prominentes de la sociedad con la titularidad ad honorem. Y según Chamorro la municipalidad de Asunción funciona a partir del año 1877 en adelante.

“Sus naranjos y sus flores”

Se recuerda la canción que menciona “sus naranjos y sus flores”, porque “don Carlos Antonio López, presidente del Paraguay le obligó a las familias de todo el país a tener cítricos, ya que durante las sequías servía como alimentos para la población. Todavía se puede ver una hilera de naranjos sobre El Paraguayo Independiente, a los dos lados del congreso nacional. De la fundación de Asunción no quedó construcción alguna, entre las reminiscencias de una arquitectura colonial quedó la Manzana de la Rivera con una arquitectura de 200 años y la Casa de la Independencia”, finalizó.