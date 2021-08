Gladys Bareiro, ministra “high level” con cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza

En medio de una fuerte polémica y mediante un acuerdo entre el entonces oficialismo y los oviedistas, la Dra. Gladys Bareiro de Módica asumió el cargo de ministra de la máxima instancia judicial junto a Luis María Benítez Riera, en diciembre de 2010, para llenar las vacancias de José Altamirano y Wildo Rienzi, en ese orden.

A lo largo de su trayectoria en el cargo, Bareiro de Módica fue duramente cuestionada por varios sectores políticos debido a sus nexos con el Partido Liberal Radical Auténtico, en el que integró el Directorio antes de su designación como ministra del máximo tribunal de la República. Últimamente también se la vinculó con el cartismo.

Pero independientemente a sus nexos políticos y las acusaciones de apañar los hechos de corrupción pública, a causa de su excesivo egocentrismo, Bareiro de Módica protagonizó varios hechos polémicos, que ocasionaron incluso que se la conozca como “la ministra high level”.

Sus carteras “high level” de Europa

En julio de 2019, Bareiro de Módica respondió al exabrupto del entonces senador Paraguayo Cubas, quien afirmó que a la ministra de la CSJ “le encantan las carteras a tal punto que hasta tiene una colección y que se va a comprar a Foz de Yguazú”.

“Tengo otro High level (...) Primero, que nunca fui a Foz de Yguazú, no me compro en Foz de Yguazú (las carteras), me voy a Europa, me voy a Estados Unidos, porque me permitió mi actividad privada hacer eso”, fue la respuesta que dio la entonces alta magistrada.

Agregó que Cubas le causaba risa “porque es una persona que no está bien en sus cabales, entonces a palabras necias, oídos sordos”. Bareiro de Módica también lamentó que el Legislativo permita gente como Cubas, ya que el mismo solo se pasaba repartiendo insultos, según criticó.

Molesta porque no la reconocieron

Tres meses después, en octubre de 2019, en la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica planteó a sus colegas que la máxima instancia judicial ordene que las fotos de los nueve ministros del máximo tribunal estén en las entradas de todas las circunscripciones judiciales del país.

“Nuestras fotos deberían estar en todas las sedes, de tal manera que los ministros de la Corte seamos reconocidos”, argumentó la entonces ministra, quien evidenció su enojo porque funcionarios judiciales del interior del país no la reconocieron y, por ende, no la recibieron como ella esperaba.

Pidió procesar a escrachadores

En junio de 2020, durante la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que integraba como representante de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro de Módica pidió que los manifestantes que estaban protestando frente a la sede del cuerpo colegiado sean expulsados del lugar y que se pida la intervención de la Fiscalía.

La ministra de la CSJ alegó que los escrachadores, que pedían al JEM investigar a los jueces del Alto Paraná que liberaron a un expolicía condenado por abuso sexual de menores, estaban cometiendo “coacción y obstrucción a la justicia”.

“Estamos acá con temor a que haya una desgracia”, había argumentado Bareiro de Módica al pedir la intervención del Ministerio Público para imputar a los manifestantes.

Cuentas bancarias en EE.UU y Suiza

Bareiro de Módica fue la ministra del máximo tribunal que más se opuso a la publicación de las declaraciones juradas de los altos funcionarios del Estado, que fue impulsado por el periodista de ABC Juan Carlos Lezcano.

Finalmente, se consiguió que la ministra de la Corte se aparte del caso y la Sala Constitucional ampliada de la máxima instancia judicial aprobó la publicación de las declaraciones juradas.

Gracias a esta decisión de sus colegas, se descubrió que Bareiro de Módica tenía cuentas bancarias en dólares en Suiza, Estados Unidos y Paraguay, según declaró ella misma en una escribanía en el año 2011.

Atendiendo la cotización de ese año, solo en bancos Bareiro de Módica tenía casi G. 2.300 millones, sin contar otros activos.

En el plano privado ejerció como abogada marcaria en su propio estudio jurídico “Bareiro Módica Abogados”, que fue fundado por la misma ministra en 1992. Figuran como miembros actuales del bufete los hijos y el esposo de la hoy fallecida y aseguran ser expertos en propiedad intelectual con asesoría en varias áreas.