Advierten que el paro de camioneros incluso afectaría al PIB del país

La Cámara Paraguaya de Transportadoras y Afines (Capatran), cuyos miembros actúan como intermediarias entre las agroexportadoras y los camioneros, advirtió que el Gobierno no está dimensionando el impacto que está generando el paro de los transportistas a la economía, porque las exportaciones de granos están paralizadas, situación que impactaría en el PIB.

“El ingreso genuino del país es el producto del agro, los granos, y esto va a impactar negativamente hasta al Gobierno, porque va vinculado al producto interno bruto del país. Un porcentaje muy alto es el impacto y no se está dimensionando, porque el paro es generalizado”, expresó el titular del gremio, Juan Carlos Figari.

El empresario insistió: “Esto impactará en el PIB, porque el sector agro y exportador no puede moverse. El único que se estaba moviendo con la pandemia es el sector agro y ahora para. No nos sirve de nada si no podemos sacar los granos ahora”.

Cuando se le preguntó la cantidad de productos que no pueden salir para generar divisas, señaló que al año se exportan 10 millones de toneladas de granos y que el 40% de este monto está sin moverse actualmente por el paro de los camioneros, a lo que también se suma la bajante del río.

Figari manifestó que están dadas las condiciones para levantar el paro de los transportistas y continuar con las negociaciones del precio del flete en el Comité Técnico que se creó por decreto del Poder Ejecutivo. “En este Comité están todos representados, inclusive el gobierno, generadores de cargas, las transportadoras y camioneros”, insistió.

Al mismo tiempo, agregó que no están de acuerdo con la fijación de precios con la ley de fletes, como pretenden los camioneros. “La fijación del precio por ley riñe contra la Constitución Nacional. Sí estamos de acuerdo con que se haga una revisión profunda de los precios y porque eso tiende a la baja”. explicó.

Por otro lado, aseveró que los bajos precios del flete se deben a la bajante histórica del río Paraná, lo que hizo trasladar los productos (granos) a otros puertos más lejanos y la suba de los combustibles. “Por eso se ven filas de camiones en puertos de Villeta, por ejemplo, que impactan a los valores y otro factor es el aumento gravitante del precio del gasoíl”, agregó.

800.000 toneladas de granos no salen del país

A su turno, el presidente de la la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), César Juré, manifestó que por el paro de los transportistas y la bajante del río, en los últimos 20 días, se dejaron de exportar 800.000 toneladas de granos.

Agregó que también se está afectando al transporte de semillas y fertilizantes para la siembra 2020-2021, que si no se puede transportar impactará en la producción del próximo año. “Si no plantamos este año tendremos poca producción y eso impactará en el PIB del próximo año”, expresó el empresario.

Por otro lado, indicó que desde la Capeco están ofreciendo tarifas actualizadas a los camioneros que quieran “trabajar” en este momento y que esperan que se pueda normalizar en breve el traslado de productos.

Camioneros insisten con ley de fletes

Referentes del sector de los camioneros nuevamente hicieron lobby esta mañana en el Congreso y exigieron que este miércoles se trate la “ley de fletes” en la Cámara de Senadores. Amenazaron que si no se aprueba la normativa en cuestión más camioneros vendrán a manifestarse en Asunción.

El presidente de la Federación de Camioneros, Ángel Zaracho, acusó de la situación actual a varios gremios del sector de la producción. “Los responsables de lo que está ocurriendo ahora son la Capro (Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales), la Capeco (Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas) y Fecoprod (Federación de Cooperativas de Producción), que no sirven sus firmas ni sus palabras”, aseveró.

Cuando se le consultó que en la Cámara de Diputados los cartistas ya adelantaron que rechazarán el proyecto de ley señaló: “Entiendo que el señor Cartes fue mal informado y sobre todo por la prensa. Creo que sus asesores le habrán comentado que lo que pedimos es racional y aguardamos alguna instrucción de su gente para que nos puedan recibir y poder discutir con sus asesores”, indicó.

CAP exige al Gobierno garantizar libre circulación

Pero no solo los gremios del agro exigen al Gobierno la liberación de rutas, sino las nucleaciones empresariales en general porque están en riesgos numerosos sectores de la economía. Ayer, la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) pidió una postura firme en hacer cumplir en forma irrestricta las disposiciones constitucionales y las leyes vigentes que garantizan la libre circulación de personas y el transporte de bienes.

“El país está convulsionado a causa de las movilizaciones y cierres de ruta que se vienen realizando ante la mirada pasiva y casi indolente de las autoridades nacionales”, advirtió el gremio CAP, presidido por Patricia Toyotoshi, en un manifiesto. Enfatizó que la situación de bloqueo amenaza gravemente las bases de la república, porque afecta al derecho al trabajo y al derecho a la libre circulación, que se encuentran garantizados en la propia Constitución Nacional.

En relación al proyecto ley que pretende establecer los valores del costo operativo y precio de referencia del flete, la CAP reiteró su posición de rechazo al citado proyecto, en razón de que el mismo atenta contra disposiciones constitucionales que garantizan la igualdad de oportunidades y la competencia en el mercado. Enfatizó que dicho proyecto pretende eliminar toda oferta de valor y calidad que se pueda ofrecer al consumidor o usuario final.