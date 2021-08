Se cumplen 20 días del paro de camioneros y varios gremios de productores exigen “libre tránsito”

Durante el fin de semana no se registraron mayores inconvenientes en las rutas, pero siguen pidiendo que la Policía Nacional haga respetar el derecho de terceros. “El libre tránsito aún no está garantizado, circulamos a medias. Además, pasamos los retenes con custodia policial, cosa que no es fácil ni dinámica, muy complicada la situación”, manifestó el titular de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac), Erno Becker.

Al mismo tiempo, dijo que la inseguridad en las rutas persiste. “En Colonias Unidas, por ejemplo, una patrullera y otra camioneta pisaron clavos miguelito. Apelamos a una solución definitiva del tema camionero, que más que camionero es un tema de trasfondo político”, sostuvo.

A su turno, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Daniel Díaz de Vivar, pidió que se respete el libre tránsito como manda la Constitución Nacional, de manera que se reactiven las obras que se ven afectadas por la falta de insumos. Insistió que el país está tratando de salir de una recesión económica y que con estos conflictos la crisis va a durar “más tiempo de lo que la gente imagina”.

Insisten en una ley

El presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, había señalado que están en condiciones de seguir con el paro, inclusive por dos meses más, si los legisladores siguen dilatando la “ley de fletes”. Sin embargo, ayer se mantuvo en silencio y no comentó sobre las actividades que estarán realizando durante la semana.

Zaracho había criticado a los legisladores que, a su criterio, no están dimensionando el impacto económico de las movilizaciones del sector. “La situación ya es crítica, económicamente hablando. Les pedimos que urgentemente traten esto. Si bien se aprobó en general, no entendemos la demora de que se remita a comisiones, hay muchas cuestiones políticas. Esperemos que se pueda llegar a un consenso. El paro ya está generando efectos colaterales y merece atención urgente”, aseveró.

Asimismo dijo que el sector no se conforma con el decreto del Ejecutivo que crea el Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga, por lo que seguirán insistiendo por la ley de fletes. “El temor de mis compañeros es que el decreto se trate como inconstitucional, por eso insistimos en que haya una ley y estamos atentos”, había señalado.

Por otro lado, resaltó que del proyecto de “ley de fletes” ya se eliminó el punto donde se establecía el porcentaje de utilidad (25%), para que no se ataque como inconstitucional. “Según nuestros asesores todo el proyecto ley ya está en forma como para que se apruebe. Lo que hará esta ley es marcar un parámetro para que se pueda determinar si hay alguna distorsión en el mercado y ver quienes son los responsables de esa distorsión”, añadió.