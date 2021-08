Policía dispersa a camioneros que bloqueaban ruta Villarrica- Paraguarí

Los manifestantes, que desde hace más de 20 días están ubicados en la entrada norte de la ciudad de Villarrica, empezaron a bloquear la Ruta PY08 de forma intermitente y por intervalos de 20 minutos, pero cerca del mediodía ya empezaron a extenderse en el tiempo. Además, no se les permitía el paso a los camiones cuyos conductores no se sumaban a la medida de fuerza, informó el jefe de Prevención de la Dirección de Policía de Guairá, Crio. Ppal. Jorge Pérez.

Las autoridades policiales intentaron dialogar para que se despeje la calzada y se liberen los camiones retenidos, pero los manifestantes se negaron, de acuerdo al reporte de la Policía. Siete dirigentes camioneros fueron aprehendidos y los tres vehículos de gran porte que cerraban el libre tránsito fueron incautados, explicó Pérez. Para el arresto y el despeje intervinieron efectivos de la División de Antimotines, reportó el periodista Carlos Ávalos.

“La directiva es el libre tránsito. Eso es categórico. Estuvimos negociando con ellos para no llegar a esta estancia. Lastimosamente ellos también no quisieron escucharnos (...) El cierre de ruta no se va a permitir. Nosotros estábamos negociando con ellos 20 minutos, pero a la vez están atajando camiones que no se están adhiriendo”, indicó el comisario.

Los camioneros se negaron a hablar con la prensa. Por mandato de los dirigentes, tampoco dio declaraciones el vocero y asesor jurídico de la Asociación de Camioneros de Guairá, Isaías Acosta.