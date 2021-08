Fiscala pide protección para viuda de víctima

A través de una nota, la fiscala solicitó al Programa de Protección a Testigos del Ministerio Público movilizar su estructura para resguardar la integridad de la esposa de la víctima de sicariato. Esto atendiendo que la misma recibe constantes amenazas de muerte de parte del capo narco Erwin Solalinde Krause (43), quien cumple en Tacumbú una pena de 24 años por narcotráfico.

De la misma forma el pedido se elevó al Juzgado Penal de Garantías de turno, en concordancia con los artículos 42° y 43° del apartado sobre “Medidas de Protección” de la Ley N° 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”.

Esto obedece a que la mujer sigue recibiendo amenazas contra su vida, así como también es víctima de coacción y extorsión por parte de Erwin Solalinde y la madre de este, María Esther Krause vda. de Solalinde.

Por estos motivos se solicita la custodia policial de la mujer, durante el tiempo que se estime conveniente.

En ese mismo orden de cosas, Sánchez también solicitó que se ordene el oficio al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía Nacional, con la finalidad de que se le brinde la protección debida a la mujer.

Todo esto sumado a que la esposa había denunciado en el programa Crimen y Castigo, que se emite por ABC TV, que descubrió que fue seguida por alrededor de 15 días por un automóvil plateado, que según averiguaciones, estaba al mando de un hombre que se desempeña como guardiacárcel en la penitenciaría nacional.

Sobre este último caso, la esposa del fallecido Enrique Silgueira ratificó hoy esa denuncia ante la fiscala Daysi Sánchez, quien es responsable de conducir la investigación abierta.

Amenazas

“Yo le maté a tu marido y tengo una orden para vos también ahora si no hacés esto y esto”, es la amenaza que recibió hace pocos meses la viuda de Enrique Antonio Silgueira Solalinde (28), de parte de un presunto sicario que se comunicó con ella vía telefónica.

Las amenazas y persecución que sufrían Enrique y, ahora sufre Gloria, se deberían principalmente por una disputa por bienes de la familia, deseados por Koki.

“Yo cedí por escribanía todos los derechos, pensé que ahí iba a acabar mi terror y todo, volvieron a llamarme después de eso, me dijeron que le pase una mensualidad, y que entreguemos la casa donde vivíamos”, afirmó la mujer.

“La llamada para que se entregue la casa fue desde la cárcel, la segunda llamada fue del supuesto sicario que me dijo: ‘yo le maté a tu marido y tengo una orden para vos también ahora si no hacés esto y esto’. Y ahí le dije: matame bien nomás ya, porque no voy a vivir bajo la sombra de esta gente”, relató.

Lea más: Fiscala imputa a jefe narco por homicidio de su sobrino, ordenado desde la cárcel

Capo imputado

La representante del Ministerio Público amplió, en el marco de la pesquisa por el crimen de Enrique Antonio Solalinde Silgueira, la imputación contra el tío de la víctima, Erwin Solalinde Krause, alias Koki, y la madre de este, María Esther Krause vda. de Solalinde (70), por homicidio doloso. Por esta última, además ordenó su detención.

Agentes policiales ya realizaron la búsqueda de la septuagenaria, en su vivienda ubicada en la ciudad de Villeta, pero hasta hoy no dan con su paradero, por lo que se presume también que pudo haber cruzado al lado argentino.

En ese contexto, tras pedido de la fiscala Daysi Sánchez, sobre María Esther Krause ya pesa una orden de captura internacional. De acuerdo con datos de la causa, la abuela del odontólogo estaba en conocimiento pleno sobre lo que Koki estaba planeando hacer.

Otros procesados

Por este mismo caso ya están imputados el supuesto sicario Mario Román González que supuestamente fue contratado por Koki Solalinde, que en ese entonces ya estaba en la cárcel, para matar a su sobrino. Es preciso mencionar que sobre Román hay una orden de captura tanto nacional como internacional que está pendiente.

Así también, el taxista José Alfredo Romero está imputado en la causa por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal, pues según la investigación el 8 de enero pasado en Guarambaré, Román llegó hasta la casa de Silgueira en un automóvil Toyota Vitz.

Román se hizo pasar por un interesado en comprar una motocicleta que Enrique Silgueira estaba ofertando. Sin embargo, tras un breve cruce de palabras efectuó varios disparos de arma de fuego contra el odontólogo, quien cayó al suelo herido y falleció pocos minutos después. Román huyó después de eso y quemó el Vitz. Luego fue rescatado por el taxista José Romero.