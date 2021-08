Senado convoca a sesión para tratar voto censura al presidente de Conajzar

Salomón convocó para las 08:30 de este jueves la sesión extraordinaria para analizar con sus colegas las respuestas que dio el titular de Conajzar en su interpelación, desarrollada el 28 de julio último. En aquella ocasión, durante cuatro horas los legisladores interrogaron aspectos vinculados a la “regularización” de tragamonedas que son explotadas en sitios diferentes a los exclusivos de juegos de azar; la adjudicación de la quiniela a la empresa Technologies Development of Paraguay SA (TDP SA), del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy, a pesar de que se encontraba en deuda con Tributación, y la reducción del canon a las concesionarias en plena pandemia, decisión que representó una disminución de ingresos para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), institución clave para brindar asistencia, consideraron los senadores.

Convocatoria a sesión extraordinaria del #SenadoPy para el jueves 26 de agosto, a las 8:30 horas. pic.twitter.com/YyzL9ymfch — SenadoPy (@SenadoresPy) August 23, 2021

Sospechan de estructura para lavar dinero

Uno de los aspectos más cuestionados es el plan para “legalizar” la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016 del Régimen de Juegos de Azar. Ese plan se está ejecutando mediante una autorización dada a la empresa iCrop SA, representada de Ariel Peña. La senadora Esperanza Martínez sospecha que el cobro de canon y las gestiones de la firma representan la creación de una estructura para obtener recursos de manera ilegal y para lavar dinero.

El senador Juan Carlos “Calé” Galaverna llamó “corrupto y mafioso” a Ortíz, además comentó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le informó que solicitó la intervención de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), dirigida por el ministro René Fernández, a conajzar. Pero pasaron dos meses y dicha institución tampoco divulgó ninguna conclusión de ese trabajo. La Contraloría General de la República (CGR) también solicitó documentos para indagar lo que sería un contrato “entreguista” de Conajzar y tampoco hay novedades al respecto.

Este panorama coincide con la evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat) con relación a la efectividad de la normativa antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. El informe semestral de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) señala que en el primer semestre de este año recibió apenas seis notificaciones de operaciones sospechosas de empresas de juegos de azar. Ninguna de estas provino de la firma iCrop, ya que la misma no cuenta con un estrategia real que persiga el lavado.

La estrategia de “regularización” de tragamonedas

El plan presentado por iCrop SA consiste en la “regularización” de 50.000 tragamonedas mediante el cobro de entre G. 300.000 y G. 450.000 por cada máquina al mes. Pero el canon para Conajzar en realidad es de un jornal mínimo (G. 88.051) mensual. Es decir, de cumplir el compromiso establecido en el contrato, la firma tendrá una recaudación mensual de US$ 1,5 millones (70% de los ingresos), mientras que el Estado, solo US$ 652.229 (30%).

Además, en el contrato firmado entre Conajzar y iCrop no se establece causal de recisión. Sólo si la firma lo desea y de manera unilateral habrá una ruptura de ese acuerdo. Tampoco existe castigo para la concesionaria en caso de incumplir con el reglamento, en el que se exige, por ejemplo, no habilitar más de 3 máquinas por comercio diferente al exclusivo de juegos de azar y que estos locales no se encuentren cerca de centros educativos. Estas exigencias no son cumplidas por iCrop, según pudo confirmar ABC en varios locales “habilitados” por iCrop, y pese a las violaciones, el acuerdo se mantiene vigente.

Entrevista entre Conajzar y Gafilat

Este miércoles está planificado que se desarrolle la entrevista entre el comité de Gafilat y las autoridades de Conajzar. El encuentro se desarrollará en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), según datos confirmados a este diario.