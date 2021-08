Familia sobrevive en la pobreza extrema a un costado de la Ruta Ñ

La familia pertenece a la parcialidad Exlet y está compuesta por más de diez integrantes, entre ellas niños pequeños, quienes no son escolarizados y no fueron inscriptos, no tienen partida de nacimiento ni cédula de identidad, es decir no existen legalmente para el Estado paraguayo. Están asentados en una zona conocida como ¨Colonia´i ¨ sobre Ruta Ñ a 105 kilómetros de la Ruta Transchaco. Sobreviven de la solidaridad de los vecinos y de contratistas de la zona que les suelen dejar algo para comer. También enfrentan la falta de agua, ante la ausencia de lluvias. Se surten de un tajamar, consumen agua sin tratar.

No disponen tampoco de un techo seguro, no pueden cobrar ninguno de los beneficios del Estado porque no tienen de cédula de identidad.

Juan Rodríguez indicó que trabajó toda su vida en estancias, no lee ni escribe, tampoco los miembros de su familia. “En la estancia en mi época no había para estudiar, desde chico trabajé y así también creció mi familia”, indicó.

Por su parte, Hilario Silva, un contratista de la zona, se comprometió en canalizar alguna ayuda para los niños principalmente que necesitan desde ropa hasta alimentos. “Yo trabajo hace tiempo cerca del lugar y la pobreza en la que viven es extrema, hay muchos niños (...) les falta todo. Ahora se les secó el tajamar, ni una de las criaturas tiene documentos ni entran en la escuela”, explicó.

El número del señor Silva es el (0983) 124 579, toda ayuda es bienvenida, pero se pide ropa, calzados, frazadas y alimentos no perecederos principalmente.