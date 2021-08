Municipalidad de Carapeguá no dispone de recursos para saldar deuda del anterior intendente

El titular del ejecutivo municipal manifestó que con los ingresos propios que están teniendo desde que asumió la Intendencia una vez electo por la Junta Municipal, el pasado 28 de julio, solo alcanza para el pago de salario de funcionarios administrativo, jornaleros y docentes de danza y canto. Además se compra combustible para las máquinas viales, gastos de oficinas y pagos a los concejales.

Comentó que desde la renuncia del intendente local, en abril pasado hasta la fecha, ya llegó a recaudar más de G. 600 millones, pero ahora en agosto volvió a bajar la recaudación diaria.

Dijo que gracias a la confianza de los contribuyentes está tratando de ponerse al día con los funcionarios, que cuando asumió llevaban más de dos meses de atraso en el pago de sus salarios. Agregó a un grupo de concejales se les adeuda hace un año y a otros entre cinco a seis meses.

Consideró que en concepto de impuesto inmobiliario la Municipalidad cuenta en su haber más de G. 200 millones, que firmaron los contribuyentes y se va ver la forma de cobrar o caso contrario va solicitar la efectivización de los pagarés.

Agregó que tiene esperanza del repunte de la recaudación porque la Junta Municipal redujo un 12 por ciento para el pago por el impuesto inmobiliario, de manera a alentar y facilitar a los contribuyente el pago de referencia.

La Municipalidad local tiene comprometido sus recursos de royalties del presente año de más de G.1.280.054.110, para el pago a los proveedores, pero que no podrá cubrirse porque al no pagar por el impuesto inmobiliaria a Hacienda y Gobernación, no recibirá dicha transferencia.

En el portal del Ministerio de Hacienda se registra que durante el 2020, la Municipalidad local recibió un total G.4.636 millones en concepto de transferencia de royalties, Fonacide y juegos de azar. Y este años de enero a junio del presente año, durante la administración de Cañete, percibió G. 1.407 millones, pero todo esos recursos ya fueron ejecutados en su totalidad.