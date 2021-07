Luciano Cañete deja millonaria deuda en la Municipalidad de Carapeguá, pero aspira al rekutú

La Municipalidad local está con déficit económico, hay deudas pendientes de pago que se deben saldar, pero no se tiene recurso, manifestó el ejecutivo comunal Amarilla. Aclaró que la deuda comprometida de los recursos de royalties asciende a G.1.280.054.110, que se debe cumplir con proveedores varios.

Asimismo, se adeuda a la proveedora de merienda escolar, Ladero Paraguay S.A, G. 427 millones de los recursos de Fonacide.

Además se adeuda en concepto de Impuesto Inmobiliario G. 188 millones a la Gobernación de Paraguarí y al Ministerio de Hacienda, también a la Caja de Jubilaciones y Pensiones se debe pagar la suma de G. 118.769.692 y G. 14.740.000 por el servicio de agua potable que se debe a la Junta de Saneamiento, informó el intendente interino Amarilla.

A dicha situación se agrega la deuda de más de G. 300 millones que se debe desembolsar en concepto de dieta y aguinaldo, y a los docentes de la Escuela Municipal de Música y Danza y a funcionarios administrativos y jornaleros.

El ex intendente Cañete antes de dejar la Municipalidad había recibido entre enero y junio un total de G. 1407 millones de la transferencia del Ministerio de Hacienda. De los cuales G. 914 millones corresponde a royalties, de Fonacide G. 472 millones y de Menores Recursos G. 20 millones. Pero al asumir Amarilla todos estos recursos estaban el ciento por ciento ejecutado.

Lo que ahora preocupa al ejecutivo interino es que desde este año la Municipalidad local, no transfirió aún al Ministerio de Hacienda los más de G. 188 millones en concepto de Impuesto Inmobiliario y similar suma a la Gobernación de Paraguarí. Si en setiembre no se paga los dos cuatrimestre adeudado, es posible que por este año ya no se reciba la transferencia de los recursos de Royalties y Fonacide, manifestó Amarilla.

El ejecutivo municipal interino no cuenta con recursos para realizar ninguna obra, desde que asumió el cargo el 9 de julio pasado.

La recaudación por cobro de impuestos y tasas municipales asciende a G. 186.872.567, que se está utilizando para saldar deuda con funcionarios, jornaleros, docentes de escuela municipal y compra de combustible.

El próximo intendente que asuma la administración local deberá tener como recurso de auxilio la suma de G. 400 o más de acuerdo al pago del impuesto inmobiliario, para poder destrabar la inminente suspensión por parte del Ministerio de Hacienda, la transferencia de recursos al municipio. .