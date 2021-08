Diputado presenta ley de carrera judicial

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, denominado de “Carrera Judicial”, con la norma se busca con una estructura simple garantizar la continuidad del buen magistrado, quien de no ser confirmado en la función que desempeña, lo sea por resolución motivada y fundada, y no como en la actualidad sucede que la Corte lo confirma o no sin argumento.

El artículo 44 del proyecto de ley señala que el magistrado designado, conforme a las disposiciones constitucionales vigentes, adquiere la inamovilidad permanente luego dos designaciones posteriores a su nombramiento equivalentes a dos confirmaciones, y haberse desempeñado en el ejercicio del cargo de manera consecutiva o alternada durante el período de 5 años correspondiente a cada período como mínimo, hasta el límite de edad de 75 años.

También establece que para los efectos formales, la inamovilidad será declarada por resolución del pleno de la Corte en el mismo acto de la segunda confirmación.

Sobre la seguridad social se plantea que la Corte será la que gestionará un seguro médico para los magistrados, además establecerá una escala para las jubilaciones de los magistrados, facultativa u obligatoria, según la categoría o rango, la edad, el tiempo de servicio, la invalidez o incapacidad física para dedicarse a las labores. Se declara facultativa la jubilación después de haber cumplido 55 años de edad y 30 años de aporte a la caja fiscal, y obligatoria a los 75 años de edad.

