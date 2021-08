Presiones por suba salarial predominan en PGN 2022

El Ministerio de Hacienda, en principio, tiene previsto para el próximo miércoles 1 de setiembre la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022 ante el Congreso Nacional.

Los números ya estarían prácticamente listos en la mayor parte del proyecto, pero en la fecha se realizarían los últimos ajustes en lo que respecta al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, entre otros detalles.

En el caso de Educación, según trascendió ayer, falta definir el porcentaje de incremento salarial, y en lo que respecta a Salud, el adicional que será destinado a la compra de insumos y medicamentos.

A los docentes estarían otorgando la posibilidad de una suba salarial desde el inicio del año y el porcentaje es lo que faltaría cerrar con el MEC, aunque la otra propuesta, que no se descarta es que se lo abone en el segundo semestre.

Hacienda, desde el inicio del proceso de consolidación del proyecto de presupuesto presentó tres escenarios con sus respectivos costos, con una suba del 16%: pagar desde enero representará US$ 118,1 millones; desde julio implica poco más de US$ 59 millones y de abonarse en el último trimestre del año el costo sería US$ 29,5 millones.

Salud pidió alrededor de US$ 1000 millones de adicional para mantener las contrataciones de médicos y enfermeras, así como la compra de insumos y medicamentos, entre otros.

Para las enfermeras ya se habría acordado implementar la nueva escala salarial desde el segundo semestre y la continuidad de los profesionales contratados, luego de la movilización que efectuaron la pasada semana.

El proyecto de presupuesto para el próximo año también contemplaría un reajuste en la escala salarial

de los policías y militares, funcionarios administrativos que ganan hasta el sueldo mínimo, así como también las pensiones que abona el Estado, como el caso de Veteranos de la Guerra del Chaco y adultos mayores.

El referido reajuste obedece que estos beneficios están atados a la variación del salario mínimo, que este año se incrementó desde julio en un 4,4% (el mínimo equivale a G. 2.289.324 mensual).

A modo de referencia, la idea manejada en principio por las autoridades de la cartera fiscal era no sobrepasar el presupuesto 2021, que al inicio del año el monto aprobado ascendía a G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), aunque al culminar el primer semestre ya creció a G. 94,3 billones (US$ 13.310 millones).