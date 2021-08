Magistrados reclaman a sus autoridades y piden retiro de anteproyecto de ley de Carrera Judicial

Los magistrados señalan que los artículos 14, 15 y 52 del anteproyecto de la Ley de la Carrera Judicial atentan contra los derechos jubilatorios que adquirieron el rango de derechos adquiridos, por empeorar las condiciones y los requisitos para que los mismos puedan acceder a su jubilación.

“Actualmente, los magistrados de la Rca. del Paraguay acceden a la jubilación mediante Decreto Ley N° 23/54 y el Decreto 4.141, con 50 años de edad y 24 años de servicio, y el cuestionado Art 52 eleva la edad y los años de servicio a 55 Y 30, lo cual constituye un perjuicio a los jueces del Paraguay y sobre todo a aquellos que se encuentran a punto de jubilarse, y con una larga lucha para el reconocimiento del decreto del 54″, dice la nota remitida por agremiados a la Asociación de Jueces del Paraguay a su titular, el camarista Delio Vera Navarro.

“Consideramos que una Ley de la Carrera Judicial tan anhelada por los magistrados del Paraguay no puede contemplar entre sus normativas una que atente contra derechos fundamentales adquiridos y en perjuicio de los mismos, sobre todo en relación a un derecho esencial y sagrado como lo es el jubilatorio”, refiere un comunicado de los magistrados, dice en otra parte la nota.

En el caso de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), sus miembros piden que por medio de su titular, el camarista Delio Vera Navarro, solicite de manera urgente e inmediata al Congreso Nacional que se retire el proyecto de ley. “Que la AJP a través de sus autoridades realice todas las acciones necesarias para que no entre en estudio, porque en caso de ser sancionado el proyecto original, constituiría un daño irreparable a todos los jueces del Paraguay. Igualmente, manifestamos nuestra preocupación de que temas tan trascendentales no hayan sido debatidos con todos los jueces del Paraguay, que hace años vienen luchando por el reconocimiento del decreto del 54, incluso llegando a lo contencioso administrativo, consiguiendo resoluciones favorables por corresponder en derecho y que la AJP acompañaba también esa lucha, es por eso que nos resulta tan sorprendente y nos genera preocupación e inquietudes justificadas de si realmente la Asociación de Jueces del Paraguay está verdaderamente defendiendo o no nuestros derechos”, dice la nota.

Agrega: “A su vez, la falta de socialización del proyecto de Ley de la Carrera Judicial constituye también una inquietud de muchísimos magistrados a lo largo y ancho de todo el país, porque dicho proyecto que tuvo su origen en la Asociación de Jueces, circunstancia que en su momento todos celebramos, no fue socializado con todos los jueces independientemente de que formasen o no parte de la Asociación de Jueces, teniendo en cuenta los altos intereses sobre derechos adquiridos tratados en ese proyecto en el cual se detectan algunas normas atentatorias sobre derechos adquiridos y que perjudicarían a todos los magistrados independientemente de que sean o no socios de la AJP”.

“Dichas circunstancias que nos sorprenden y nos causan un duro golpe en la confianza que hemos depositado en la AJP, socios y no socios, que ha presentado un proyecto de ley atentatorio contra derechos adquiridos, hace que a través de la presente nota solicitemos el retiro total de dicho proyecto de ley, para que sea analizado artículo por artículo por todos los magistrados judiciales del Paraguay. Resulta además importante señalar que todos estamos conscientes de que actualmente existen problemas en las cajas jubilatorias del Ministerio de Hacienda, pero también sabemos que justamente una de las pocas cajas con superávit es la de los magistrados, que incluso viene sustentando las demás, y que esto es un tema complejo que merece ser abordado y ampliamente debatido entre todos los magistrados del Paraguay, y que requiere estrategias oportunas de parte nuestra para proteger nuestros derechos jubilatorios, pero lo que no aceptamos pese a estas circunstancias, ir nosotros mismos en contra de derechos adquiridos y largamente peleados”, dice finalmente la nota enviada por miembros de la Asociación de Jueces del Paraguay a su titular.