Sube la temperatura y los más vulnerables pueden sufrir picos hipertensivos

El calor extremo no es amigo de los hipertensos. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando los grados se elevan? El Dr. Bernardo Bernard, médico internista, afirmó que “cualquier extremo climático afecta a las personas vulnerables: adultos mayores, niños pequeños, personas que sufren diabetes, obesidad, cardiopatías, hipertensión y diabetes”.

Recordó que la hipertensión afecta al 50% de la población mientras que la diabetes entre el 9 y 10% de ella. Aconsejó no exponerse al sol en los horarios más duros, cercanos al mediodía, y sí hidratarse y hacerse los controles médicos.

En todo el mundo la pandemia afectó a los enfermos crónicos, según el profesional, porque no se hicieron sus controles correspondientes. “Lastimosamente los que padecen enfermedades crónicas llegan en condiciones deplorables a la consulta, pacientes que estaban muy bien controlados antes de la pandemia, pero ya no continuaron tomando sus medicamentos, no se hicieron controles”.

Se sabe que “la gente comió y tomó desmedidamente, el sobrepeso aumentó en todo el mundo, en niños y adolescentes, por el sedentarismo ante lo virtual. No se practicaron deportes de conjunto, y se pasaron frente a la computadora. Lo mismo sucedió con los adultos, las reuniones virtuales invitó a comer sin moverse”, explicó.

Cuando llega el calor el consumo de bebidas alcohólicas es “astronómica”, y luego hay que pensar en conductas violentas y en los accidentes ocasionados por este flagelo.

La presión y lo que viene detrás

Las personas hipertensas se deben controlar porque el cuadro puede ampliarse a otras complicaciones, enfermedades cardiovasculares y renales, por ejemplo. El doctor recomendó realizar ejercicios a la mañana temprano o la noche, caminatas, o ejercicios en sitios con refrigeración.

La hidratación es fundamental ya que favorece al buen funcionamiento circulatorio, con el agua se aporta minerales, calcio, magnesio, no solamente agua, según el médico internista.

Adopte un nuevo estilo de vida

El estilo de vida comienza cuando va de compras, y lo que decide lleva a su heladera, luego a su mesa. Para evitar llegar a la hipertensión, reduzca los alimentos procesados, “embutidos con nitritos y nitratos, que no son favorables para la salud, pero como son asequibles, embutidos y chacinados, jamonadas que no son jamón se adquieren y se consumen en exceso”, ejemplificó.

Tampoco convienen las “hamburguesas comerciales, cocidas en grasas industriales -margarina con grasa de vaca- que son altamente tóxicas, las papas fritas que absorben mucha grasa y aumentan la toxicidad al colesterol malo”, observó.

Prefiera y aumente las frutas, verduras, carnes blancas, como el pollo más asequible y el pescado, este último tiene un costo alto pero es mejor para quienes quieren cuidarse”.

El estilo de vida es un conjunto de actitudes, la persona las realiza sin esfuerzo, va impregnado costumbres, como sacar el azúcar, disminuir dramáticamente la sal y alimentos procesados, parte de las decisiones que nos hacen vivir más y mejor.